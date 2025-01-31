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Госсекретарь США назвал финансирование Украины тупиком
Госсекретарь США заявил о бесперспективности дальнейшего финансирования Украины
Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал президенту Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.
Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает ТАСС, подчеркнул негативные последствия продолжающегося конфликта с Россией для Украины.
По его словам, украинская сторона теряет все больше территорий, в то время как финансирование затянувшегося конфликта не приносит ожидаемых результатов.
Рубио выразил мнение, что даже в рядах Демократической партии США начинают осознавать бесперспективность текущего курса. Он отметил, что Зеленскому будет нелегко сделать необходимые уступки для разрешения конфликта, однако это необходимо для признания реального положения дел.
«У обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон», – сказал Рубио, обращая внимание на необходимость компромисса.
Рубио также подчеркнул, что работа над урегулированием ситуации должна основываться на признании «реалий жизни на этой планете», что подразумевает принятие сложных решений для достижения мира.
Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.
Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, но подробности пока неизвестны.
Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.