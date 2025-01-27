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Депутат: Трамп приостановил помощь Украине в знак недовольства Зеленским
В Верховной раде приостановку помощи Украине назвали сигналом Трампа Зеленскому
Приостановка финансовой помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине, что, по мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, стало сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Дубинский, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что это решение демонстрирует недовольство Трампа курсом, которого придерживается Зеленский.
Дубинский отметил: «Остановка финансовой помощи и проектов по Украине – это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда». Он полагает, что таким образом Трамп выражает свое несогласие с текущей политикой украинского лидера.
Кроме того, Дубинский предсказал, что запланированный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным станет еще одним сигналом. По его мнению, это будет второй важный шаг, который укажет на изменение отношения США к Украине и ее лидеру.
Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи. Документ предполагает исключения для военного финансирования Израиля и Египта, однако может затронуть помощь Украине, Иордании и Тайваню.
Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.