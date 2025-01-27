Депутат: Трамп приостановил помощь Украине в знак недовольства Зеленским

В Верховной раде приостановку помощи Украине назвали сигналом Трампа Зеленскому

Tекст: Ольга Иванова

Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине, что, по мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, стало сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Дубинский, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что это решение демонстрирует недовольство Трампа курсом, которого придерживается Зеленский.

Дубинский отметил: «Остановка финансовой помощи и проектов по Украине – это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда». Он полагает, что таким образом Трамп выражает свое несогласие с текущей политикой украинского лидера.

Кроме того, Дубинский предсказал, что запланированный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным станет еще одним сигналом. По его мнению, это будет второй важный шаг, который укажет на изменение отношения США к Украине и ее лидеру.

Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи. Документ предполагает исключения для военного финансирования Израиля и Египта, однако может затронуть помощь Украине, Иордании и Тайваню.

Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.