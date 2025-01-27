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    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

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    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    27 января 2025, 09:52 • Новости дня

    Депутат: Трамп приостановил помощь Украине в знак недовольства Зеленским

    В Верховной раде приостановку помощи Украине назвали сигналом Трампа Зеленскому

    Tекст: Ольга Иванова

    Приостановка финансовой помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

    Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине, что, по мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, стало сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Дубинский, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что это решение демонстрирует недовольство Трампа курсом, которого придерживается Зеленский.

    Дубинский отметил: «Остановка финансовой помощи и проектов по Украине – это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда». Он полагает, что таким образом Трамп выражает свое несогласие с текущей политикой украинского лидера.

    Кроме того, Дубинский предсказал, что запланированный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным станет еще одним сигналом. По его мнению, это будет второй важный шаг, который укажет на изменение отношения США к Украине и ее лидеру.

    Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи. Документ предполагает исключения для военного финансирования Израиля и Египта, однако может затронуть помощь Украине, Иордании и Тайваню.

    Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    26 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    27 января 2025, 01:08 • Новости дня
    В ХАМАС назвали идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа переместить 1,5 млн жителей Газы в арабские страны этнической чисткой

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.

    Президент США Дональд Трамп предложил расселить жителей сектора Газа в арабских странах, о чем он заявил 25 января в беседе с журналистами. По его словам, из-за военных действий Израиля 1,5 млн палестинцев потеряли жилье, и для них необходимо найти новое место жительства за пределами Газы. Трамп уже обсудил эту идею с королем Иордании Абдаллой II и намерен обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Как передает ТАСС, заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что предложение Трампа является актом этнической чистки и не будет принято ни палестинцами, ни арабами. «Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора,» – подчеркнул он. «Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом,» – добавил Абу Марзук.

    Предложение Трампа вызывает опасения, что оно может привести к дальнейшему напряжению в регионе, уже подверженному длительному конфликту. При этом международное сообщество пока не дало официальной реакции на инициативу американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив строить для них жилье за пределами региона. Также Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, обсуждая вопросы регионального мира и стабильности. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, который был введен при Байдене.

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    26 января 2025, 13:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможности первого визита в Британию

    Трамп назвал Британию возможной целью первого зарубежного визита

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп сообщил о возможном визите в Великобританию в качестве первого зарубежного после вступления в должность, отмечая хорошие отношения с премьер-министром Киром Стармером.

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности совершить свой первый зарубежный визит в Великобританию, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, Трамп отметил, что рассматривает Британию как одну из первых стран для визита: «Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания. В прошлый раз я отправился в Саудовскую Аравию, потому что они согласились закупить американскую продукцию на 450 млрд долларов», – сказал он.

    Трамп подчеркнул свои хорошие отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым планирует провести телефонный разговор 26 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство. Американский президент Дональд Трамп выразил желание вскоре обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    27 января 2025, 00:52 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

    В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

    Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.

    Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

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    27 января 2025, 03:48 • Новости дня
    Perplexity AI предложила создать холдинг для управления TikTok

    Perplexity AI предложила слияние с TikTok и создание холдинга NewCo

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская компания Perplexity AI предложила создать холдинг NewCo для совместного управления TikTok с правительством США, планируя ввести его в долю 50%.

    Как сообщает CNBC, компания Perplexity AI предложила создать холдинговую компанию NewCo для управления TikTok. Это предложение предусматривает, что правительство США будет владеть 50% акций платформы. Новые условия предложения уже направлены компании ByteDance и потенциальным инвесторам. Это шаг направлен на сохранение TikTok для американских пользователей.

    Ранее Perplexity AI впервые выразила желание приобрести TikTok 19 января. Первоначальное предложение предполагало сохранение долей текущих акционеров TikTok и предоставление Perplexity AI доступа к видеоконтенту. Теперь акционеры TikTok рассматриваются как потенциальные участники нового холдинга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 30 дней примет решение о TikTok в США. Он отметил, что сохранение платформы в стране будет экономически выгодно. Трамп уже ведет переговоры с влиятельными лицами по этому вопросу.

    Предыдущий президент Джо Байден подписал закон в 2024 году, требующий от ByteDance продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако TikTok временно возобновил работу благодаря указу Трампа, отсрочившему блокировку приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума. Пользователи TikTok в России столкнулись с массовыми сбоями, оставив более 13 тыс. жалоб на портале сбой.рф, сообщили СМИ. Американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой, возникшими после 12-часовой блокировки и возобновления работы приложения в США.

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    27 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    27 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Куба осудила депортацию нелегалов из США как политическое давление

    МИД Кубы обвинил США в нарушении прав человека при депортации нелегальных мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о неприемлемости депортации нелегалов из США, называя это политическим давлением на страны Латинской Америки.

    Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США является нарушением прав человека и используется как средство политического давления на страны Латинской Америки, передает РИА «Новости». Родригес Паррилья подчеркнул, что Куба поддерживает инициативы Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, направленные на борьбу с такими злоупотреблениями.

    Президент Колумбии Густаво Петро 26 января запретил американским самолетам с депортируемыми гражданами доступ в страну, объяснив это неподобающим обращением с мигрантами. В свою очередь, власти Бразилии осудили США за депортацию своих граждан в наручниках, называя это нарушением их прав.

    В ответ на отказ Колумбии принимать депортированных, США ввели санкции и 25-процентные пошлины на товары из этой страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что это только начало, и предупредил о дополнительных мерах, включая визовые ограничения для колумбийских чиновников и их семей. Трамп также анонсировал усиленные проверки для колумбийцев на границе США.

    В своей первой речи после вступления в должность, Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов в США и начать процесс экстрадиции миллионов людей. Он также объявил чрезвычайное положение на южной границе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен, что отразится на потребителях. Колумбийский президент Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами Колумбии. На севере Мексики в муниципалитете Касас-Грандес были обнаружены десятки тайных захоронений, из которых извлечены останки 56 человек, что стало результатом совместной операции прокуратуры и поисковой команды.

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    27 января 2025, 08:25 • Новости дня
    Пленный рассказал о 1,7 тыс. дезертировавших из элитной бригады ВСУ

    Пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады

    Tекст: Ольга Иванова

    Командир 155-й бригады ВСУ заявил о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.

    Пленный командир разведывательного взвода 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» сообщил, что в формировании имелись серьезные недостатки в технике, передает ТАСС. По его словам, вместо обещанного оснащения, у подразделения было в основном только стрелковое оружие.

    В ходе интервью, предоставленного Минобороны, пленный отметил: «Создание 155-й бригады – это был пиар... у них не было много техники». Он также подчеркнул, что обучение во Франции не принесло новых знаний для солдат, а реальное состояние дел оказалось совершенно другим.

    Пленный заявил о массовом дезертирстве в бригаде, которое достигло рекордного количества в 1,7 тыс. человек. Он отметил, что многие солдаты были немотивированы и ограниченно годны к службе, а подготовленные специалисты существовали только на бумаге.

    По его словам, в его батальоне пехота вышла на позицию, и их за две-три недели «не стало». Это связано с тем, что треть личного состава была зарезервирована, многие получили ранения, а некоторые погибли.

    До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

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