Мужчина напал с ножом на женщину в Стерлитамаке из-за отказа знакомиться

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы задержали мужчину, который напал на женщину с ножом в Стерлитамаке, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на улице Фестивальной, где 46-летняя женщина была госпитализирована с ножевым ранением после нападения.

Согласно сообщениям из соцсетей, агрессор, 36-летний местный житель, ранее судимый, напал на женщину из-за того, что она отказалась с ним знакомиться.

Местная полиция быстро установила личность нападавшего и задержала его. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, женщине оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне в московском районе Строгино школьница напала на бабушку с ножом, потому что та не отпустила ее на прогулку. А в Новосибирской области был задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров поезда Томск – Адлер, ранивший мужчину и женщину.