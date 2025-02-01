Экспорт газа через «Турецкий поток» достиг рекорда

Экспорт российского газа через «Турецкий поток» достиг рекорда в 1,56 млрд кубометров

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно данным, предоставленным Европейской сетью операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и проанализированным ТАСС, в январе экспорт российского газа в Европу через «Турецкий поток» достиг рекордного объема с момента его запуска в 2020 году – 1,56 млрд кубометров. Этот показатель превысил предыдущий рекорд августа 2023 года на 30 млн кубометров.

Сравнительно с декабрем 2024 года объем поставок увеличился на 2%, а по сравнению с январем 2024 года рост составил 27%. «Турецкий поток» стал основным маршрутом для поставок российского газа после прекращения транзита через Украину.

Газопровод «Турецкий поток», который проходит из России в Турцию через Черное море, имеет мощность в 31,5 млрд кубометров газа. Он служит для обеспечения газом Турции, а также стран Южной и Юго-Восточной Европы. Начальной точкой трубопровода является компрессорная станция «Русская», расположенная в районе Анапы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

Прокачка газа по газопроводу «Турецкий поток» продолжается без перебоев, несмотря на недавнее нападение украинских военных на компрессорную станцию, сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.