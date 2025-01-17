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Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»
Орбан заявил о важности защиты «Турецкого потока» для экономики Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.
Орбан подчеркнул, что данный газопровод является критически важной артерией для венгерской экономики, его функционирование необходимо для обеспечения экономического роста в будущем, передает ТАСС.
Он отметил, что безопасность газопровода должна быть гарантирована, чтобы избежать потенциальных разрушений и поддерживать стабильное поступление газа в Европу.
Орбан заявил, что в случае уничтожения «Турецкого потока» Венгрия не сможет достигнуть запланированного экономического роста в 2025 году, который возможен только при условии урегулирования конфликта на Украине и стабильных поставок газа.
Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.