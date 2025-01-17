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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    5 комментариев
    17 января 2025, 11:31 • Новости дня

    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»

    Орбан заявил о важности защиты «Турецкого потока» для экономики Венгрии

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

    Орбан подчеркнул, что данный газопровод является критически важной артерией для венгерской экономики, его функционирование необходимо для обеспечения экономического роста в будущем, передает ТАСС.

    Он отметил, что безопасность газопровода должна быть гарантирована, чтобы избежать потенциальных разрушений и поддерживать стабильное поступление газа в Европу.

    Орбан заявил, что в случае уничтожения «Турецкого потока» Венгрия не сможет достигнуть запланированного экономического роста в 2025 году, который возможен только при условии урегулирования конфликта на Украине и стабильных поставок газа.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    16 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье

    Песков заявил о готовности России поставлять газ Приднестровью при содействии Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова обеспечить Приднестровье газом, но для этого необходимо участие со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва готова поддержать регион в случае прекращения поставок газа. Однако, по его словам, для этого необходимо сотрудничество со стороны Кишинева, логистически должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдавии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо заявления от властей Молдовы, подтверждающие их готовность к содействию в этом вопросе.

    Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    Эксперты назвали способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье

    Экономист Лизан: У России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье

    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Приднестровья есть два варианта получения газа из России: Москва или договорится с Киевом о прокачке через территорию Украины, или разрушит ударами подземные хранилища газа на Украине, чтобы та снова зависела от энергоносителей со стороны России, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.

    «Россия с середины «нулевых» и так поставляет Приднестровью «гуманитарный», то есть бесплатный газ на нужды теплоэнергетики и коммунальных хозяйств. Это, по сути, субсидирование республики со стороны Москвы», – рассказал экономист Иван Лизан. «Сейчас, учитывая геополитические реалии, прокачать российский газ в Приднестровье без согласия Украины невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, необходимы некие договоренности с Киевом. В теории еще можно договориться с Азербайджаном о спотовых контрактах, но это маловероятная схема», – детализировал собеседник.

    «Также есть силовой вариант – разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», – рассказал он.

    В качестве потенциальных целей для Российской армии эксперт назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС». «Можно еще уничтожить компрессорную станцию в Днепропетровской области, отрезав Николаевскую и Одесскую области от ГТС. Тогда их можно снабжать через «Турецкий поток», – рассуждает аналитик.

    «В итоге Приднестровье сможет получать весь необходимый для них объем газа – 1,6 млрд кубометров в год. Еще в республике возможно запустить в эксплуатацию мазутные блоки на Молдавской ГРЭС, но это не решит проблемы полностью. Коммунальный сектор все равно останется без газа, а котельные у них работают как раз на газе», – продолжил аналитик.

    Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Он уточнил, что топливо подадут в необходимом для населения и промпредприятий объеме. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. «Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – приводит ТАСС слова Красносельского.

    Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Без газа остались  122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. В результате энергокризиса зафиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ущерб, который Украина нанесла себе и другим остановкой транзита газа.

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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

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    14 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США разрабатывают планы по выводу из строя «Турецкого потока», используя террористические методы, что угрожает энергетической инфраструктуре Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    По словам Лаврова, в планы американской стороны входит выведение из строя «Турецкого потока», что может напрямую затронуть энергетическое благополучие Европейского союза. Министр отметил, что США активно подталкивают своих украинских партнеров к этому шагу, сообщает ТАСС.

    Лавров также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конкуренции в энергетической сфере, что и побуждает их к подобным действиям. Он добавил, что подобные шаги США являются продолжением атак на «Северные потоки».

    Напомним, ВСУ атаковали девятью беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на станцию «Русская» представляет серьезную угрозу для европейских потребителей.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что нападение на «Турецкий поток» – это посягательство на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.


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    15 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России

    Красносельский: Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи

    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы помочь региону справиться с текущим энергокризисом, сообщил президент непризанного Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции в Москве.

    По словам Красносельского, Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать население и промышленные предприятия, передает ТАСС.

    «В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – заявил он.

    Красносельский отметил, что точная дата начала поставок пока не определена, однако подтвердил факт их скорого возобновления.

    «Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что переговоры о возобновлении подачи газа прошли на уровне Министерства энергетики России, и выразил надежду на скорейшее поступление газа для выработки электроэнергии и газоснабжения граждан.

    На уточняющие вопросы о том, будет ли объемов газа достаточно для возобновления экспорта электроэнергии в Молдавию и кто будет оплачивать транзит гуманитарного газа, Красносельский не ответил.

    По его словам, вопрос маршрута транзита газа остается открытым и будет решаться на дополнительных переговорах.

    Ранее газ поставлялся через Украину, но Киев остановил транзит с 1 января.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, в результате чего в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Кроме того, в Приднестровье были зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Запад посредством Молдавии и Украины блокирует Приднестровье, создавая гуманитарную катастрофу.

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    14 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.

    «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.

    Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.

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    15 января 2025, 03:46 • Новости дня
    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России

    Bloomberg сообщило об обсуждении в ЕС постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия

    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия, сообщает Bloomberg.

    В рамках новых мер также планируется ужесточение контроля экспорта товаров, используемых в военных целях. В результате этих действий больше российских банков может быть отключено от международной системы платежей SWIFT, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Обсуждаются ограничения на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из России. При этом, ограничения на алюминий могут вводиться постепенно, и окончательные сроки и масштабы пока не определены.

    Источники агентства отмечают, что отказ от сжиженного природного газа может быть представлен как санкции, либо как часть дорожной карты, которую ЕС планирует обнародовать в феврале. Возможен также комбинированный подход.

    Отмечается, что санкции в отношении трубопроводного газа представляются нецелесообразными из-за зависимости некоторых стран ЕС, таких как Венгрия и Словакия, от поставок газа от Газпрома.

    Запрет на поставки СПГ более осуществим, поскольку Испания, Бельгия и Франция, на которые приходится наибольшая доля импорта, не должны, как считают чиновники, блокировать санкции, передает РБК.

    Рассматриваются предложения о санкциях против компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ.

    Параллельно ЕС хочет поднять тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений. Также сообщалось, что ЕС расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

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    14 января 2025, 15:59 • Новости дня
    ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    ЕК не считает странным неприглашение фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия сочла отсутствие приглашения Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию Дональда Трампа нормальным, отметив, что это соответствует практике, когда главы Еврокомиссии не были приглашены на инаугурации президентов США ранее.

    Еврокомиссия считает нормальной ситуацию с отсутствием приглашения председателя Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. Она отметила, что подобная практика не нова.

    Пинью подчеркнула, что главы Еврокомиссии не получали приглашения на инаугурации американских президентов и ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    15 января 2025, 09:03 • Новости дня
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Модернизация трубопровода TAL позволит стране отказаться от импорта российской нефти, заявил Reuters премьер Чехии Петр Фиала.

    Отмечается, что теперь этот трубопровод способен полностью удовлетворить потребности Чехии в нефти, что позволяет стране отказаться от импорта российского сырья, передает РБК.

    Фиала отметил, что это событие является решающим моментом для Чехии, так как страна больше не подвержена энергетическому шантажу со стороны России.

    По его словам, завершение модернизации TAL означает, что в случае перебоев в поставках по трубопроводу «Дружба» Чехия может полагаться на новые маршруты.

    Однако, как подчеркнул премьер, процесс сертификации еще не завершен.

    Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве остановку транзита газа через Украину. Словакия стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.

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    17 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

    Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа

    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами, сообщил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

    Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.

    Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.

    Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.

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    16 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Захарова предложила ЕС рассмотреть США и Британию для расширения

    Захарова иронично предложила ЕС рассмотреть США и Британию как новых членов

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически предложила Евросоюзу задуматься о включении США и Британии в состав ЕС, отметив, что это было бы логичным продолжением их амбициозной политики расширения.

    Захарова прокомментировала, что амбиции ЕС в расширении уже выглядят карикатурно, и саркастически предложила задуматься о расширении на запад, включая Лондон и Вашингтон в состав ЕС, передает ТАСС. Она подчеркнула, что, возможно, Евросоюз снова предложит Лондону интеграцию, а также ассоциированное членство Вашингтону.

    «Если не только страны, которые граничат с пространством ЕС, могут претендовать на членство или какое-то ассоциированное партнерство, пожалуйста, они могли бы Соединенным Штатам Америки предложить самих себя в качестве организации, в которой Штаты могут поучаствовать», – заметила Захарова.

    Дипломат отметила, что, несмотря на саркастический характер ее слов, амбиции Брюсселя по расширению действительно выглядят абсурдно. «Это напоминает эстафету НАТО по бесконечной экспансии на Восток», – добавила она. Захарова также обратила внимание на слияние милитаристских задач ЕС и НАТО, утверждая, что речь идет не только об экономике, но и о военно-политической интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Андрей Климов заявил, что претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым правовым последствиям для Вильнюса, а также сообщалось, что Евросоюз готов защитить Данию при вторжении США в Гренландию.

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    17 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Вице-спикер Словакии подвергся нападкам за визиты в Россию

    Вице-спикер Словакии Данко заявил об атаках за выступление в Госдуме России

    Вице-спикер Словакии подвергся нападкам за визиты в Россию
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер парламента Словакии и лидер партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США.

    Данко рассказал, что подвергался нападкам за свои поездки в Россию и выступление в Госдуме, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что его популярность как политика вызывала недовольство, особенно в преддверии президентских выборов, где он занимал второе место по популярности.

    «Я был самым популярным словацким политиком. И я был вторым по популярности кандидатом в президенты. Они хотели, чтобы президентом стала неизвестная женщина, юрист по образованию. Никто ее не знал. И начали атаки на меня. Они ставили под сомнение мое образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили мое приглашение в Конгресс США», – указал Данко.

    По его словам, сообщения о необходимости диалога с Москвой вызывали раздражение в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер парламента Словакии отметил разумный и прагматичный подход президента России Владимира Путина к управлению страной.

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