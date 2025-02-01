Россия удвоила импорт лапши из Южной Кореи

Импорт Россией южнокорейской лапши достиг двадцатилетнего максимума

Tекст: Мария Иванова

В 2024 году Россия увеличила импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи почти вдвое. Общая сумма закупок составила 30,1 млн долларов, что является самым высоким показателем с 2004 года, когда импорт составлял 46,3 млн долларов, передает РИА «Новости».

Основную долю импорта составила лапша быстрого приготовления на сумму 27,5 млн долларов. Также Россия закупила дамплингов и других подобных продуктов на 2,1 млн долларов и различных видов лапши, таких как яичная, рисовая и кукурузная, на 555 тыс. долларов.

Россия заняла 13-е место в списке крупнейших покупателей южнокорейских макаронных изделий, поднявшись на две позиции по сравнению с 2023 годом. Лидерами экспорта макарон из Южной Кореи стали США, Китай, Нидерланды, Япония и Филиппины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года объем импорта южнокорейской лапши в Россию достиг рекордных за 20 лет 3,75 млн долларов.

Кроме того поставки казахстанского риса за январь-август 2024 года выросли на 22%, достигнув 11,7 млн долларов, что стало двухлетним максимумом.

Между тем Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября 2024 года в страну было ввезено 90 тонн продукции.