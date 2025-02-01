  • Новость часаСилы ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над территорией России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри
    Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    1 февраля 2025, 09:48 • Новости дня

    Россия удвоила импорт лапши из Южной Кореи

    Импорт Россией южнокорейской лапши достиг двадцатилетнего максимума

    Tекст: Мария Иванова

    Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи в 2024 году достиг 30,1 млн долларов, что стало рекордом за 20 лет.

    В 2024 году Россия увеличила импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи почти вдвое. Общая сумма закупок составила 30,1 млн долларов, что является самым высоким показателем с 2004 года, когда импорт составлял 46,3 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Основную долю импорта составила лапша быстрого приготовления на сумму 27,5 млн долларов. Также Россия закупила дамплингов и других подобных продуктов на 2,1 млн долларов и различных видов лапши, таких как яичная, рисовая и кукурузная, на 555 тыс. долларов.

    Россия заняла 13-е место в списке крупнейших покупателей южнокорейских макаронных изделий, поднявшись на две позиции по сравнению с 2023 годом. Лидерами экспорта макарон из Южной Кореи стали США, Китай, Нидерланды, Япония и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года объем импорта южнокорейской лапши в Россию достиг рекордных за 20 лет 3,75 млн долларов.

    Кроме того поставки казахстанского риса за январь-август 2024 года выросли на 22%, достигнув 11,7 млн долларов, что стало двухлетним максимумом.

    Между тем Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября 2024 года в страну было ввезено 90 тонн продукции.

    31 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Арбитражный суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США).

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США), передают «Ведомости».

    С этим заявлением 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл».

    24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с просьбой запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в делах о банкротстве в Москве. Хотя суд в США пока не вынес окончательного решения, он принял временные ограничения против московского арбитража. Российский суд, однако, подтвердил свое право рассматривать банкротные дела российских компаний.

    Юрист Артур Зурабян из юридической фирмы Art de Lex отметил, что российский арбитраж ожидаемо подтвердил свою компетенцию. Он также подчеркнул абсурдность некоторых требований, например, суммы неустоек, которые достигли 1,8 дуодециллиона рублей – суммы, значительно превышающей глобальный ВВП.

    Конкурсный управляющий настаивает, что решения иностранного суда не могут быть принудительно исполнены в России. Принятые в США меры не препятствуют российскому арбитражу рассматривать связанные с Google Ireland Limited дела и требования по субсидиарной ответственности. Управляющий также указал, что американский суд при вынесении запретительных мер превысил свои полномочия.

    Напомним, сумма требований 17 российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла 1,81 дуодециллиона рублей.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов

    Генерал Сурцуков: В операции по Гостомелем в 2022 году участвовали 200 вертолетов

    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В операции по высадке российского десанта на аэродром Гостомель в феврале 2022 года принимали участие более 200 вертолетов, заявил экс-начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков.

    Одновременно с российской стороны в той операции было задействовано более 200 вертолетов, заявил Сурцуков в эфире «Соловьев Live», передает RT.

    Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция проводилась в первый день специальной военной операции, все транспортно-десантные вертолеты вернулись без потерь.

    В 2023 году министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом.

    Коментарии (40)
    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 19:10 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    В интервью «Спорт-Экспрессу» Тихонов отметил, что, несмотря на наличие трех пенсий, его финансовое положение оставляет желать лучшего, передает РИА «Новости».

    Тихонов ежемесячно получает 26 тыс. рублей от Челябинской области, 62 тыс. рублей как подполковник в отставке и 52 тыс. рублей за олимпийские успехи.

    «Я был богатым человеком, создал крупнейшее агрохозяйство в России, плюс мясное и рыбное производство, выпечка хлеба. На выставке в Париже мне вручили золотую медаль как лучшему фермеру Европы. Потом все разворовали, раздели подчистую. Я нищий», – заявил он.

    Тихонову 78 лет, и за свою спортивную карьеру он 11 раз становился чемпионом мира и четырежды выигрывал золото на Олимпийских играх. В 1968 году он также завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке.

    Ранее бывшая вокалистка группы «Мираж» Наталья Гулькина заявила, что получает скромную пенсию, она пояснила, что продолжает работать в 60 лет, так как на пенсию не получается прожить. Советская исполнительница Татьяна Анциферова рассказывала, что живет на пенсию в 23 тыс. рублей.

    Коментарии (55)
    31 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области

    Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации

    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Черниговской области сосредоточено несколько бригад ВСУ, которые противник может задействовать для провокаций, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, целью этого резерва станет удар по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей.

    «По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.

    Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.

    «Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.

    Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.

    Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.

    «В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.

    Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.

    По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.

    Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.

    Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.

    Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.

    Коментарии (26)
    31 января 2025, 14:10 • Новости дня
    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном

    Член ОП Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Международный общественный трибунал будет поднимать на всех уровнях вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Правда, нет сомнений в том, что Запад снова предпочтет замолчать эти преступления, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Максим Григорьев. Ранее СК раскрыл личности убийц 22 мирных жителей в Русском Поречном.

    «Мы намерены включить информацию об этих зверствах в наши обзоры, книги, доклады, чтобы доносить ее до широкой общественности, в том числе на международном уровне. Убийство беззащитных – это стандартная практика ВСУ, еще начиная с 2014 года в Донбассе. Раньше это делалось менее масштабно, чем сейчас», – рассказал Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала, член ОП РФ.

    «Вместе с тем мы далеки от того, чтобы ожидать возмущения и осуждения Киева от США или Европы. Например, на прошлой неделе по нашей инициативе постпредство России при ООН под руководством Василия Небензи блестяще провело неформальную встречу членов Совбеза по «формуле Аррии» об убийствах ВСУ жителей Селидово в ДНР. И какова была реакция США? Невнятное чтение по бумажке каких-то обвинений в адрес России и полное игнорирование самой сути обсуждения», – посетовал он.

    «Однако массив собранных российским следствием и нами доказательств станет общеизвестен. Как это было, например, с массовым расстрелом американскими военными мирных жителей деревни Сонгми во Вьетнаме в 1968 году. Или с преступлениями чилийского диктатора Аугусто Пиночета. История показывает, что преступления невозможно скрывать», – подчеркнул собеседник.

    Ранее СК России сообщил, что бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ убивали и насиловали мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Старший солдат Евгений Фабрисенко – командир 11-й роты с позывным «Кум» – уже задержан и признал вину. Его однополчане с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» в розыске.

    Осенью прошлого года они убили 11 мужчин и троих женщин, а также изнасиловали восьмерых женщин, которых затем тоже убили. 22 тела они положили в подвалы частных домов. По словам Фабрисенко, местные жители оказывали сопротивление украинским боевикам.

    «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВСУ активизировали боевые действия в Курской области.

    Коментарии (25)
    31 января 2025, 19:56 • Новости дня
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников, оставивших себе значительную часть денег.

    Как пишет «Коммерсант», по версии ГСУ СКР по Московской области, Анохин решил передать взятку сотрудникам ФСБ, которые обнаружили злоупотребления в связи с хищением выделенных на развитие спорта бюджетных денег. Он обналичил 60 млн руб., а деньги решил передать через посредников. 

    Среди них были полковник Сергей Бивол и подполковник Артем Подопросветов, говорится в материале. Однако, по данным «Коммерсанта», из всей суммы только 10 млн руб. дошли до полковника Бивола, а остальные забрали другие посредники. Но эти 10 миллионов Бивол решил оставить себе.

    Ранее бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.

    Также в Московской области задержаны три человека, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки от Анохина, среди которых полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции. Замглавы УВД по Восточному округу Москвы арестован по делу экс-главы «Фонбета».

    Коментарии (9)
    31 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот

    ABC News: Опытная женщина-пилот управляла столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом Black Hawk в Вашингтоне

    Столкнувшимся с пассажирским самолетом вертолетом в Вашингтоне управляла женщина-пилот
    @ Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, управляла опытная женщина-пилот с более чем 500 часами летного времени, сообщает ABC News.

    Женщина-пилот, управлявшая вертолетом Black Hawk, который потерпел крушение после столкновения с пассажирским самолетом в Вашингтоне, имела значительный летный опыт, сообщает ТАСС. Она провела в воздухе более 500 часов.

    На борту также находились пилот-инструктор и командир экипажа. Отставной офицер сухопутных войск Джонатан Козиол отметил, что у пилота-инструктора полетный опыт превышал 1000 часов, а у командира экипажа – несколько сотен часов.

    Все трое членов экипажа погибли в результате катастрофы. По информации Reuters, Пентагон временно приостановил вылеты подразделения, к которому принадлежал вертолет, на двое суток. Газета The New York Times сообщила, что вертолет оказался в небе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, поскольку пилоты должны тренироваться в местах, где планируются их полеты. Экипаж часто использовался для перевозки представителей федеральной власти.

    Во время слушаний в Конгрессе кандидат на пост министра Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил о необходимости обсуждать подходящее время для тренировочных полетов военных вертолетов. Он подчеркнул, что такие полеты не должны проходить вблизи больших аэропортов, таких как аэропорт имени Рейгана.

    Катастрофа произошла вечером 29 января, когда пассажирский самолет American Airlines и вертолет столкнулись над рекой Потомак. На борту самолета, направлявшегося из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четверо члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне продолжаются работы по извлечению обломков самолета American Airlines, столкнувшегося с армейским вертолетом, в результате чего погибли 67 человек, среди которых пассажиры и члены экипажей. Три жертвы авиакатастрофы имели российские паспорта, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Между тем эксперты давно предупреждали о перегруженности воздушного пространства в Вашингтоне.

    Коментарии (23)
    31 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Госдуме объяснили, как бизнесу избежать повторения ситуации с «Домодедово»

    Депутат Госдумы: России нужно купировать риски владения иностранцами стратегическими активами

    В Госдуме объяснили, как бизнесу избежать повторения ситуации с «Домодедово»
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России нужно купировать все возможные риски при владении иностранцами крупными российскими активами, чтобы они не переросли в угрозу национальной экономической безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. Ранее суд в Московской области арестовал имущество группы «Домодедово».

    «Очевидно, что в условиях военно-политического противостояния, которое мы сейчас наблюдаем, пребывание за рубежом владельцев тех или иных российских стратегических активов воспринимается довольно остро. Поэтому для успешной работы в России бизнесу надо подтверждать, что он не подвержен иностранному влиянию», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «На этом фоне я бы посоветовал собственникам активов, мажоритарным и миноритарным, обратиться в Госдуму за дополнительными разъяснениями об изменениях в законодательстве, начиная с 2022 года. Если нужно, мы соберем круглый стол с крупным бизнесом с участием профильных экспертов, представителей исполнительной власти», – отметил парламентарий.

    «Также депутатам совместно с коллегами из Российского союза промышленников и предпринимателей нужно снова поднять вопрос о регламенте работы крупного бизнеса при наличии у собственников иностранного ВНЖ. Совершенно точно надо купировать все возможные риски в этой сфере, чтобы они не переросли в угрозу национальной экономической безопасности», – подчеркнул собеседник.

    «Впрочем, напомню, что федеральный закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия был принят еще в 2008 году. Разбирательство с «Домодедово» – это сигнал государства, чтобы бизнес привел свои дела в соответствие с этим ФЗ и обновлениями законодательства, проведенными за последние три года. Не надо пренебрегать процедурами уведомления госорганов о своих международных планах и проектах», – напомнил он.

    «Но это не следует трактовать, как экономическую самоизоляцию нашей предпринимательской отрасли. Если для бизнес-модели требуется иностранный ВНЖ владельца или какой-то определенный статус, то пусть он оформляет и контролирует все так, чтобы в России не возникало сомнений в части его намерений. Поскольку, как видим, случаются казусы, когда крупные российские предприниматели начинают выглядеть с точки зрения законодательства, как иностранные граждане», – резюмировал политик.

    Ранее Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры арестовал имущество ГК «Домодедово», а также акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам – резидентам иностранных государств Дмитрию Каменщику (Турция, ОАЭ) и Валерию Когану (Израиль). Также суд арестовал ценные бумаги органов управления «Домодедово».

    Помимо этого, в иске Генпрокуратура просила признать недействительными сделки, совершенные с 2016 года, по переводу ГК «Домодедово» под иностранное влияние, и взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ холдинг», контролирующий активы аэропорта, сообщает ТАСС.

    Коментарии (17)
    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 21:56 • Новости дня
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    @ AP Photo/Petros Giannakouris/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва, об одном из них заявил мэр города Геннадий Труханов. Взрывом повреждена гостиница, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

    Труханов в социальных сетях сообщил, что звук взрыва разнесся по городу, передает ТАСС.

    О втором взрыве написали местные СМИ, о пострадавших и разрушениях не сообщается. К этой минуте воздушная тревога действует в Николаевской и Одесской областях. Украинские СМИ сообщают, в результате одного взрыва повреждена гостиница «Бристоль» в Одессе, где размещались иностранные наемники и инструктора НАТО.

    До этого в пятницу взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский Одесской области, оказались повреждены склады с зарубежной техникой и боекомплектами.

    Коментарии (3)
    31 января 2025, 21:54 • Новости дня
    США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

    Белый дом заявил о намерении Трампа с 1 февраля ввести пошлины на поставки из Канады, Китая и Мексики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп 1 февраля введет пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт уточнила, что Трамп введет пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также пошлину в размере 10% на китайские товары, передает ТАСС.

    По ее словам, причиной таких мер стала продолжающаяся проблема с незаконными поставками фентанила, «что привело к смерти десятков миллионов американцев».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики с возможностью их увеличения в будущем.

    Сообщалось, что санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен и отразиться на потребителях.


    Коментарии (7)
    31 января 2025, 18:46 • Новости дня
    В Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ресторан Slava Ukraina в эстонской столице ночью 31 января подожгли неизвестные, пишет портал Delfi со ссылкой на экстренные службы.

    По данным Delfi, в ночь на пятницу, 31 января, украинский ресторан Slava Ukraina в Таллине был подвергнут поджогу, передает RT. Вызов в экстренные службы поступил около 4.45 по местному времени.

    «Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана Slava и были подожжены внутренние помещения ресторана», – приводит издание слова пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны.

    По данным журналистов, рядом с рестораном установлено много камер видеонаблюдения, которые могут помочь в установлении причастных к преступлению.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, а министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что страны Запада испытывают усталость от конфликта на Украине и надеются на его скорейшее разрешение.

    Коментарии (7)
    31 января 2025, 11:22 • Новости дня
    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства

    The Guardian: Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством и нехваткой личного состава

    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте, пишет The Guardian.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии кризиса дезертирства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Издание отмечает, что тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Официальные лица не раскрывают точные цифры, но подтверждают, что речь идет о значительном числе дезертиров.

    Причиной этой ситуации называют отсутствие необходимого отдыха для солдат на фронте в течение продолжительного времени. Украинское руководство заявляет о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Недостаток личного состава украинская армия безуспешно пытается восполнить через усиление мобилизации.

    Кризис усугубляется массовым характером дезертирства, что создает дополнительные трудности для ВСУ. Киев, в свою очередь, старается переложить ответственность за неудачи на западных партнеров, обвиняя их в задержках и недостаточности поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат Норик Окопов из 110-й бригады ВСУ обратился с призывом организовать мятеж против командования, осудив их отношение к солдатам, также сообщалось об отправке украинских дезертиров на фронт из Черкасс, а украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за три тысячи долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    Коментарии (8)
    31 января 2025, 19:48 • Новости дня
    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри

    В Севастополе впервые в России оштрафовали женщину за пропаганду отказа от деторождения

    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Севастополе 29-летнюю женщину оштрафовали впервые в России за пропаганду чайлдфри после обнаружения контента в соцсетях, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

    Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю выявили противоправный контент, размещенный в публичном доступе. Полицейские установили, что женщина публиковала в социальной сети материалы, призывающие к отказу от деторождения в пользу беспечного образа жизни, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Несмотря на изменения в законодательстве, владелица аккаунта не удалила запрещенные публикации, оставив их доступными для пользователей. Полицейские составили административный протокол в отношении женщины по статье 6.21 КоАП РФ, касающейся пропаганды отказа от деторождения.

    Судом было принято решение о назначении женщине штрафа в размере 50 тыс. рублей за это нарушение.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.

    Коментарии (21)
    31 января 2025, 13:26 • Новости дня
    Норвегия задержала судно Silver Dania с российским экипажем

    Норвегия задержала судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в море

    Норвегия задержала судно Silver Dania с российским экипажем
    @ silversea.no

    Tекст: Александра Юдина

    Норвежская полиция задержала судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.

    Полиция Норвегии задержала судно Silver Dania, на борту которого находился экипаж из России, передает ТАСС.

    Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море.

    Судно Silver Dania под флагом Барбадоса было задержано во время стоянки в одном из портов Норвегии. Власти уверяют, что задержание связано исключительно с необходимостью расследования инцидента.

    Российские дипломаты в Норвегии были проинформированы о задержании и находятся в контакте с экипажем.

    Ранее газета Express писала, что британские военные силы готовы задерживать российские суда, если они будут замечены в «повреждении подводных трубопроводов и кабелей» у побережья Британии.

    Коментарии (18)
    Главное
    Володин рассказал о вступающих в силу с февраля новых законах
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле
    США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
    ВСУ вывозили награбленное имущество в Часовом Яре на броневиках
    Пентагон засекретил имя погибшего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета
    Стало известно о возможном взрыве кислорода на борту самолета в Филадельфии
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели. Подробности

    Перейти в раздел

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............