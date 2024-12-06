Россия импортировала рекордный за 20 лет объем южнокорейской лапши

Импорт южнокорейской лапши в Россию в октябре достиг рекорда за 20 лет

Tекст: Мария Иванова

Импорт макаронных изделий, включая лапшу, из Южной Кореи в Россию достиг нового рекорда за 20 лет, сообщает ТАСС. В октябре 2024 года объем поставок составил 3,75 млн долларов, что анализирует южнокорейская таможенная служба. Это наибольший показатель с октября 2004 года, когда объем импорта составлял 3,79 млн долларов.

В октябре 2023 года Южная Корея экспортировала в Россию лапши на 1,672 млн долларов. За период с января по октябрь 2024 года объем поставок южнокорейской лапши в Россию составил 23,2 млн долларов, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Для сравнения, в 2022 году импорт достигал 13,5 млн долларов, а в 2023 году – 16,9 млн долларов.

На фоне общего роста экспорта лапши из Южной Кореи Россия заняла двенадцатое место среди стран-импортеров. Лидерами по закупкам были США, Китай, Нидерланды, Япония и Британия, с объемами импорта 251 млн, 213 млн, 85 млн, 71 млн и 51 млн долларов соответственно. В октябре 2024 года общий экспорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи превысил 1 млрд долларов.

Министр сельского хозяйства Южной Кореи Сон Ми Рён заявила, что популярность южнокорейской лапши быстрого приготовления является устойчивым трендом. Она отметила, что поставки этой продукции становятся индикатором роста южнокорейской культуры по всему миру. По ее словам, лапша быстрого приготовления стала неотъемлемой частью повседневной жизни людей в разных странах.

Ранее сообщалось, что поставки казахстанского риса за январь-август 2024 года выросли на 22%, достигнув 11,7 млн долларов, что стало двухлетним максимумом.

Между тем ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию, и по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции.

Кроме того Россия нарастила закупки бананов из Китая в 19 раз, а Индия впервые за долгое время отправила в Россию партию этих фруктов.