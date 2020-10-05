Армяне ищут в тылу Азербайджана «пятую колонну»

Командование Карабаха призвало национальные меньшинства Азербайджана устроить массовые протесты и акты саботажа в тылу своей армии. Армянской артиллерии даже запретили обстреливать Лезгистан и Талышистан – регионы компактного проживания меньшинств. В 90-е годы талыши действительно подняли мятеж против Азербайджана. Но повторится ли эта история сегодня?

Армия обороны Карабаха в качестве жеста доброй воли не будет брать на прицел объекты азербайджанской армии, которые расположены там, где компактно живут национальные меньшинства Азербайджана – талыши и лезгины. Об этом в понедельник заявил лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян. Он утверждает, что представители упомянутых нацменьшинств бойкотируют распоряжения азербайджанского президента Ильхама Алиева о мобилизации в армию и призыв участвовать в боевых действиях против Карабаха и Армении.

«Поводом для протестов стали сотни погибших среди талышей и лезгин», – цитировало Арутюняна агентство «Sputnik Армения». В НКР внимательно следят за внутриполитическими процессами в Азербайджане, в частности за нарастающими протестами нацменьшинств, предупредил Баку лидер самопровозглашенной республики.

Ранее Арутюнян заявил, что военные объекты на территории городов Азербайджана станут целями для ударов Армии обороны Нагорного Карабаха в ответ на непрекращающиеся обстрелы столицы республики – Степанакерта. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, тем самым Азербайджан и НКР перевели конфликт в новую фазу.

В соцсетях можно найти множество видеороликов с заголовками вроде «Талыши, поймите: Азерстан – ваш враг!», в которых армянские блогеры говорят о солидарности с национальными меньшинствами в Азербайджане. В самой Армении и пресса, и эксперты внимательно фиксируют все сообщения об угнетении меньшинств в соседней республике.

«Примеры угнетения двух самых крупных азербайджанских национальных меньшинств – талышей и лезгин – отмечаются регулярно, – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. – В основном дискриминация касается вопросов культуры – есть проблемы с изучением в школах национальных языков, с проведением национальных празднеств. Но есть и более яркие примеры – в тюремном заключении остаются их национальные лидеры, такие как талыш Фахраддин Аббасов (Абосзода) и подобные ему фигуры».

Впрочем, политолог признает, что говорить о каких-то признаках надвигающихся национальных восстаний в Азербайджане пока не приходится.

«Для подготовки восстания нужны деньги, оружие, организация.

А внутри Азербайджана не принято даже говорить публично о проблемах меньшинств, причем даже среди самих этих меньшинств. Об этих проблемах молчит и бакинская пресса. Есть лишь ропот, глухое недовольство. Вслух оно выражается теми же талышами и лезгинами лишь тогда, когда они попадают за пределы страны – например, в Россию», – отметил Искандарян.

Благородное обещание Арутюняна – отказ от ударов по местам проживания лезгин и талышей – на поверку выглядит сомнительным. Вряд ли карабахская или армянская артиллерия смогла бы добить до северо-восточных районов Азербайджана, где на границе с Россией живут лезгины, родственные народам Дагестана (большая часть народа проживает именно в этом российском регионе). То же касается и противоположного «угла» – крайнего юго-востока, где на границе с Ираном компактно живут персоязычные талыши. Но как политический жест заявление лидера НКР заслуживает внимания. На пороге перерастания карабахского вооруженного конфликта в полномасштабную войну в Степанакерте вспомнили о малых народах Азербайджана – и это неспроста. Во время предыдущей войны фактор национальных волнений в тылу имел значение.

В советский период самым крупным меньшинством в Азербайджанской ССР, если не считать русских, были армяне (до 8% населения республики – жителей Баку и Нагорно-Карабахской автономной области). По итогам войны 1988–1994 годов и отпадения Карабаха Азербайджан превратился практически в моноэтничную республику. По официальным данным переписи 2009 года 92% составляют азербайджанцы, за ними следуют лезгины (2%) и талыши (1,3%). Армян в республике, по той же переписи – 163 человека. Карабахские армяне продемонстрировали успешный сепаратистский опыт. Но талышские и лезгинские национальные движения в начале 1990-х делали попытки провозгласить как минимум автономию.

Летом 1993 года Азербайджан переживал тяжелые поражения на карабахском фронте и острейший политический кризис. В Гяндже поднял мятеж полковник Сурет Гусейнов, двинувший войска на Баку. Тогдашний президент Абульфаз Эльчибей бежал из столицы, а вернувшийся на родину Гейдар Алиев еще не взял власть. В этот момент свою лепту в смуту внес друг полковника Гусейнова – полковник Альакрам Гумматов, замминистра обороны в азербайджанском правительстве и одновременно один из лидеров талышского национального движения. Уехав на родину, он провозгласил Талыш-Муганскую автономную республику (ТМАР).

Опорой самоназначенного президента Гумматова стала армейская бригада, которая до этого момента под его началом воевала против сепаратистов Карабаха. Оформление автономного Талышистана взял на себя профессор Бакинского университета, талыш Фахриддин Аббасов (Абосзода), получивший пост премьера. Узнав о провозглашении республики, талышская Ленкоранская бригада снялась с карабахского фронта, благодаря чему армии НКР удалось без боя взять стратегически важный город Джебраил. К слову, о взятии этого именно этого города накануне заявил Алиев-младший, нынешний президент Азербайджана.

А тогда, в 1993-м, его отцу Гейдару Алиеву, для того чтобы подавить назревающий талышский сепаратизм, пришлось перебрасывать войска из Карабаха. Это сыграло на руку армянам – ослабление фронтовой группировки стало одной из причин поражения Азербайджана и де-факто независимости Карабаха.

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Гумматов был арестован, помещен в СИЗО, бежал оттуда, был снова схвачен и приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. В 2004 году под давлением Совета Европы нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Гумматова, но тот был лишен азербайджанского гражданства. Бывший лидер ТМАР живет в Нидерландах, где в 2018 году образовал «правительство республики в эмиграции». Бывший премьер Абосзода скрывался за границей, был экстрадирован в Азербайджан и в феврале этого года приговорен к 16 годам заключения.

Многие россияне до сих пор прекрасно помнят один из мемов Рунета 2012 года – видеоролик «Ты кто такой? Давай, до свидания!». На записи компания талышей и азербайджанцев исполняют на свадьбе мейхану – речевую импровизацию под музыку. Ролик, набравший в итоге 17 млн просмотров, снял и опубликовал на YouTube Гилал Мамедов – один из лидеров талышского национального движения, главный редактор газеты «Толыши садо» («Голос талыша»), боровшейся за права талышей.

Вскоре после того, как ролик разлетелся по Рунету, Мамедов был задержан в Баку по обвинению в хранении порции героина, который обнаружили у него во время задержания и при обыске. По мнению «Ленты.ру», наиболее правдоподобна версия, что Мамедов пострадал из-за своей общественно-политической деятельности. В итоге он провел в тюрьме три года.

На севере Азербайджана и на юге Дагестана в начале 1990-х активно действовало Лезгинское национальное движение «Садвал» («Единство») во главе с уроженцем Дагестана Назимом Гаджиевым, которое обозначало своей целью создание объединенного Лезгистана. Но до провозглашения собственной республики дело не дошло – к середине 1990-х власти Азербайджана пресекли деятельность «Садвала» на своей территории. Активисты этой лезгинской организации были осуждены по делу о терактах в бакинском метро в марте и июле 1994 года. По версии азербайджанского следствия, члены «Садвала» действовали по заданию спецслужб Армении. При этом не только российский «Мемориал», но и «Азербайджанский правозащитный центр» признал осужденных политзаключенными. Лидер «Садвала» Гаджиев был найден мертвым в Махачкале в 2016 году – его гибель, впрочем, не связывают с политической деятельностью.

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Сейчас ни о каких межнациональных трениях в Азербайджане речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД азербайджанский эксперт, руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. «Попытки создать информационную картину, в которой народы на территории Азербайджана конфликтуют между собой и поднимают какие-то восстания, не выдерживают никакой критики. Обращение Арутюняна к гражданам Азербайджана с предложением поддержки наших коренных народов – это просто абсурд», – заявил Велизаде.

«По опыту могу сказать – в Гусарском районе, где живут лезгины, никогда не было подобных настроений, в том духе, что мы и азербайджанцы – разные, – сказала газете ВЗГЛЯД сотрудница агентства «Sputnik Азербайджан» Лейла Улушева, лезгинка по национальности. – Мы веками живем на этой земле вместе, это наша родина. У меня три двоюродных брата – один военный хирург, два других сейчас проходят службу в армии». Восстания лезгин возможны – но только против оккупантов, если те пойдут войной на лезгинские земли, заверила собеседница.

Московские эксперты считают разговоры о дискриминации меньшинств в Азербайджане преувеличенными. «Некое недовольство, ущемленность и талыши, и лезгины все же ощущают, как и всякое национальное меньшинство. Но чтобы кто-то призывал к каким-либо массовым выступлениям протеста, я не слышал. Серьезных межнациональных проблем в местах проживания талышей и лезгин быть не может. Президент Ильхам Алиев сделал все, чтобы консолидировать общество», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Впрочем, среди лезгин и возникают опасения, что их используют как «пушечное мясо» для войны в Карабахе. «Некоторое время назад там звучали предположения, что якобы Баку намерен сформировать воинские части преимущественно из лезгин и послать их в первые ряды воевать с армянами. Про это мне рассказывали сами лезгины», – признался Малашенко.