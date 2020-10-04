Азербайджан объявил о взятии города Джебраил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль вооруженными силами страны города Джебраил (Мехакаван) и нескольких сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха.

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района», – приводит его слова ТАСС.

Между тем минобороны Армении опровергло заявление Баку о взятии города.

В свою очередь генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что 24 мирных жителя с азербайджанской стороны погибли, 111 получили ранения с начала новой эскалации в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, ущерб нанесен 49 гражданским объектам и 248 жилым домам.

Минобороны Азербайджана тем временем сообщает о массированном артиллерийском обстреле ряда населенных пунктов в Агджабединском, Агдамском и Бардинском районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. «Есть раненые», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военное командование Азербайджана призвало армян держаться подальше от зоны боевых действий на линии соприкосновения. «Азербайджанская армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства республики.

В субботу азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.