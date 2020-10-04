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4 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Ракетное устрашение Карабаха обнажило слабость Баку

Карабахский город Мартуни под постоянной угрозой обстрелов со стороны Азербайджана Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/dpa/Reuters
В воскресенье Азербайджан и Нагорно-Карабахская республика обменялись ракетными ударами по крупным населенным пунктам. Взрывы гремели в столице НКР Степанакерте и во втором по величине городе Азербайджана Гяндже. Среди мирного населения есть убитые и раненые. Стороны обвиняют друг друга в расширении зоны боевых действий. По мнению экспертов, конфликт в Карабахе все больше перерастает в полноценную войну, остановить которую могут лишь российские миротворцы. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...

Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
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    Ракетное устрашение Карабаха обнажило слабость Баку

    Карабахский город Мартуни под постоянной угрозой обстрелов со стороны Азербайджана    4 октября 2020, 17:44
    Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/dpa/Reuters
    Текст: Михаил Мошкин

    В воскресенье Азербайджан и Нагорно-Карабахская республика обменялись ракетными ударами по крупным населенным пунктам. Взрывы гремели в столице НКР Степанакерте и во втором по величине городе Азербайджана Гяндже. Среди мирного населения есть убитые и раненые. Стороны обвиняют друг друга в расширении зоны боевых действий. По мнению экспертов, конфликт в Карабахе все больше перерастает в полноценную войну, остановить которую могут лишь российские миротворцы.

    Один человек погиб и 32 мирных жителя были ранены вследствие ракетного и артиллерийского обстрела армянской стороной Гянджи, второго по численности населения города Азербайджана. Такие данные в воскресенье привела азербайджанская генпрокуратура. Ранее в воскресенье МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в том, что в результате обстрелов трех азербайджанских городов – Гянджа, Тертера и Горадиза – погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения.

    Турция – ближайший военный союзник Азербайджана – сразу же назвала обстрел Гянджи нарушением Женевских конвенций и других международных норм гуманитарного права, за которые должна ответить Армения. Генпрокуратура Азербайджана пообещала привлечь к уголовной ответственности президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна – по статье «преступления против человечности» и еще по 14 статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

    Сам же Арутюнян в воскресенье написал на своей странице в Facebook, что приказал прекратить ракетные удары в направлении Гянджи, чтобы избежать «невинных жертв среди мирных жителей». Судя по заявлениям властей НКР, действия карабахской артиллерии по Гяндже (и не по городу, а по военному аэродрому) стали ответом на непрекращающиеся обстрелы столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, а также городов Мартакерт, Мартуни и других населенных пунктов республики. 

    Накануне в армянском парламенте сообщили, что Степанакерт остался без света из-за азербайджанских ударов. Целями обстрелов стали гражданские объекты столицы НКР, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

    Нагорный Карабах лишь ответил ударом на удар, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. «Сразу же после начала конфликта азербайджанская сторона без предупреждения начала обстреливать территорию Нагорного Карабаха, в том числе Степанакерт, – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД. – В ответ карабахская сторона предупредила население Гянджи о том, что нанесение ударов возможно. И важно, что целью атаки стал не город, а аэропорт Гянджи.

    Я, как человек, служивший в тех краях, могу сказать – аэродром действительно находится на достаточном удалении от жилых кварталов».

    С началом обмена артиллерийскими и ракетными атаками конфликт перерастает в новую фазу, и чем больше он будет развиваться, тем больше будет вовлечена артиллерия, полагает эксперт. «Надо отметить, что Азербайджан начал наносить удары не просто по городам Нагорного Карабаха, но по системе их жизнеобеспечения – водохранилищам, линии электропередач», – указал Багдасаров.

    Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков не считает, что после удара по Гяндже конфликтующие стороны будут действовать как-то иначе. «Нельзя называть массированным обстрелом мирных городов одиночные выстрелы – скорее, речь идет о демонстративных акциях устрашения», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. Военный эксперт скептически оценивает и возможности Азербайджана причинить серьезный ущерб Нагорному Карабаху.

    «Из происходящего можно сделать вывод о том, что у вооруженных сил Азербайджана нет дальнобойных ракет, сравнимых, например, с ОТРК (оперативно-тактическими ракетными комплексами) «Искандер», которые находятся на вооружении Армении», – считает Сивков.

    По мнению собеседника, неделя, прошедшая с начала боевых действий, показала, что результативность азербайджанской армии пока невелика, учитывая масштаб превосходства в силах, которыми располагает Баку. «При этом армия Армении пока не ввела в действие свои основные ударные силы. Я имею в виду ракетные вооружения, с помощью которых армянская армия может наносить удары по нефтепромыслам Азербайджана, без которых Баку «загнется», – отметил аналитик.

    В целом азербайджанская армия демонстрирует локальные успехи, но похоже, что наступление захлебывается, полагает Сивков. Он отметил, что в субботу и воскресенье из зоны конфликта, как обычно, приходили противоречивые сообщения, которыми обменивались воюющие стороны. В частности, утром Ереван и Степанакерт опровергли факт взятия азербайджанской армией поселка Мадагиз на территории Нагорного Карабаха.

    Днем в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии города Джебраил в так называемой зоне безопасности – на территориях вокруг Нагорного Карабаха, которые удерживаются армией НКР. Заявление Алиева незамедлительно дезавуировали в Ереване. «Данное заявление является дезинформацией», – цитировал ТАСС сообщение военного ведомства Армении.

    «По факту взятие нескольких сел за неделю – это несерьезный разговор, – считает Сивков. – А впереди – горные массивы, контролируемые Армией обороны Нагорного Карабаха, в которых большие группировки войск не развернешь. В горах Арцаха азербайджанцы наступать не смогут».

    По мнению Сивкова, если наступление застопорится, и в позиционных боях ВС Азербайджана будут нести потери, то возможен внутриполитический кризис, подобный тому, что имел место в 1993 году и привел к власти в Баку «династию» Алиевых. «Если Ильхам Алиев не победит, то он падет, как осенью 1993-го, после поражений на карабахском фронте, пал президент Абульфаз Эльчибей», – предрекает собеседник.

    Единственное, что может переломить ход конфликта и перевести его в действительно новую фазу – это наращивание участия в нем Турции. Анкара не только обвиняет Ереван в нарушении международного права, но и уже по факту выступает на стороне Баку, констатируют эксперты.

    «Если бы не масштабная поддержка со стороны Турции, то нынешнее обострение конфликта было бы похоже на инцидент 2016 года – несколько дней постреляли и успокоились», – заметил Багдасаров.

    «Можно констатировать, что речь идет уже не об армяно-азербайджанском конфликте, а о конфликте, в котором на одной стороне выступают Азербайджан, Турция и протурецкие террористические группировки», – уверен директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По словам Багдасарова, турки перебросили на карабахский фронт боевиков действующих в Сирии группировок «Дивизия султана Мурада», «Дивизия аль-Хамза» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки». «На совести последней – убийства наших офицеров, в частности, гибель командира 55-го отдельного полка армейской авиации, полковника Ряфагатя Хабибуллина. Теперь они не в Сирии, а у нас под носом», – подчеркнул военный эксперт.

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    «Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает действия Турции в Нагорном Карабахе и Азербайджане как часть программы восстановления Османской империи. Эрдоган закусил удила. Напомню, что он недавно вспомнил о том, что и Иерусалим входил в состав державы Османов. Новый «султан» не забывает об Идлибе и северо-востоке Сирии. Такое впечатление, что он хочет приурочить турецкие успехи к выборам 2023 года и к столетию Лозаннского договора, которое будет отмечаться в том же году», – полагает Багдасаров. Напомним, что договор в Лозанне 1923 года юридически закрепил распад Османской империи и зафиксировал нынешние границы Турецкой Республики.

    Анкара отрицает присутствие в Карабахе сирийских боевиков, но не отрицает участия своей беспилотной авиации и присутствия своих советников в азербайджанской армии, отметил Сивков. «Также ситуацию в зоне конфликта меняет то, что Армения как минимум с четверга находится в блокаде со стороны Грузии и блокируется Ираном. Фактически своими действиями Грузия толкает Россию на действия по деблокаде Армении. Это очень серьезный момент», – считает эксперт. Что же касается Турции, то она, по мнению Сивкова, уже осуществила акт открытой агрессии против Армении – страны-партнера России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), связанной с Москвой договором о взаимопомощи.

    По мнению Багдасарова, боевые действия может остановить ввод в зону конфликта миротворческих сил России. «Минуя минский формат и прочую болтовню», – уверен эксперт. Напомним, что официальную позицию Кремля по поводу ввода миротворцев в Карабах в воскресенье выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что «миротворцы могут входить только с согласия двух сторон» – Армении и Азербайджана. Источник в армянском правительстве признал, что введение миротворческого контингента в непризнанную НКР практически невозможно. Он напомнил, что Азербайджан не пошел на это в 1994 году, когда была остановлена карабахская война – не согласится и сейчас.

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