Степанакерт из-за бомбардировок остался без света

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за бомбардировки азербайджанских вооруженных сил.

«Обстрел города продолжается безостановочно. Степанакерт остался без света», – сказал ТАСС депутат парламента Армении Арман Абовян.

Ранее сообщалось, что в черте Степанакерта раздались несколько взрывов. Перед взрывами около часа звучал сигнал воздушной тревоги.

В субботу вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в адегинском направлении.

До этого армянская сторона сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.