Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха

Армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление ВС Азербайджана, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян написала в Facebook, что «армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха) удалось пресечь начавшуюся сегодня широкомасштабную атаку противника».

«На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои», – добавила она.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В субботу Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе. Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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