Турция теснит Россию в Закавказье с помощью исламистов

Появляется все больше сообщений о том, что протурецкие боевики переброшены из Сирии в зону конфликта в Карабахе и воюют на стороне Азербайджана. Призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) не подливать масла в огонь Турция категорично отвергает. По мнению экспертов, Анкара стремительно усиливает влияние на Южном Кавказе, и Москве потребуются решительные меры, чтобы отстоять свои интересы и сдержать турецкое нашествие.

Накануне лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает данными о 300 сирийских боевиках, переброшенных через Турцию на территорию Нагорного Карабаха. По его словам, подтвержденным является тот факт, что боевики-исламисты были вывезены из района Алеппо и переброшены через турецкий Газиантеп. Утверждается и то, что все боевики «имеют связи» с террористической организацией «Исламское государство*».

Президент Франции добавил, что Россия располагает аналогичными данными. Его слова частично подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем. Поэтому в данном случае, вы правы, она есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте Министерства иностранных дел, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией».

Днем ранее МИД РФ сделал заявление о переброске иностранных боевиков в зону конфликта в Карабахе. «По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», – говорилось в сообщении МИД.

В четверг для разъяснения сложившейся ситуации министры иностранных дел РФ и Турции провели телефонные переговоры. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу «выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий», сообщил МИД РФ. Министры подчеркнули «недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов». Кроме того, «подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло».

При этом Анкара интерпретирует переговоры иначе. По сообщению Anadolu Agency со ссылкой на дипломатические источники в МИД Турции, «прекращение огня не будет иметь смысла без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и окончания оккупации Арменией территорий Азербайджана». Глава МИД Турции Чавушоглу отметил, что «даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова».

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Также вопрос участия протурецких боевиков в карабахском конфликте обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Пашинян заявил, что огонь невозможно прекратить, пока боевики находятся в зоне боевых действий. Кроме того, он отметил, что именно Турция сыграла ключевую роль в размещении «наемников и террористов в Азербайджане».

Любопытно, что об участии протурецких боевиков в конфликте пишут и ведущие западные СМИ. Так, в среду Русская служба Би-би-си сообщила, что в Азербайджан перед самым началом войны в Карабахе были переправлены несколько сотен наемников с подконтрольных Турции территорий Сирии. Британская Guardian также писала о том, что боевики из Сирии имеют отношение к турецким ЧВК, а The Times указала на то, что участие турецких наемников может привести к вмешательству в конфликт России.

«Такие действия Турции могут привести даже к более серьезным последствиям. Два года назад Анкара в рамках «сочинских договоренностей» взяла на себя обязательство повлиять на подконтрольных ей боевиков в Сирии. Если эти обязательства не выполнены и фиксируется переброска боевиков из Сирии в Азербайджан – это повод для введения санкций со стороны международного сообщества», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«В этом случае Турция вряд ли справится с давлением крупных держав, и Эрдогану придется отступить. Я не помню такой ситуации, когда действия Турции раздражали бы самых разных международных игроков, включая Россию, Европу и США одновременно», – подчеркнул Кортунов.

Между тем президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский полагает, что Турция на Кавказе ведет себя осознанно. «Это стратегия Эрдогана. Турция строит империю, в том числе за счет разваливающегося на куски постсоветского пространства. Там, где нас нет – есть турки, и они это демонстрируют», – сказал востоковед газете ВЗГЛЯД.

«Эрдоган, судя по всему, в себе полностью уверен. Нам вряд ли следует подозревать его в том, что он не понимает возможных последствий своих действий. Он все отлично понимает», – считает Сатановский, по мнению которого главная задача Москвы в таком случае – добиться ухода Турции с постсоветского пространства.

В то же время директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что

Эрдогану по внутриполитическим причинам важно показать туркам способность прорваться на Южный Кавказ – слабый регион с военной точки зрения.

«Наиболее болезненным для России является то, что у нас на границах оказались группировки, которые мы как бы разгромили в Сирии. Причем это касается всего спектра группировок из Алеппо и Идлиба, включая бывших бойцов «Исламского государства*», – сказал собеседник газете ВЗГЛЯД.

По его словам, есть всего один способ прекратить конфликт в зоне Карабаха. «Нам необходимо разместить миротворческие войска в этой части Кавказа и поставить туркам ультиматум, чтобы они оттуда убрались в течение нескольких суток. В противном случае мы нанесем точные удары по базам террористов, потому что их появление на границах России недопустимо», – резюмировал Багдасаров.

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