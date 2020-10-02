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2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Турция теснит Россию в Закавказье с помощью исламистов

Франция сообщила о переброске сирийских исламистов через Турцию в Карабах Ghaith Alsayed/AP/ТАСС
Появляется все больше сообщений о том, что протурецкие боевики переброшены из Сирии в зону конфликта в Карабахе и воюют на стороне Азербайджана. Призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) не подливать масла в огонь Турция категорично отвергает. По мнению экспертов, Анкара стремительно усиливает влияние на Южном Кавказе, и Москве потребуются решительные меры, чтобы отстоять свои интересы и сдержать турецкое нашествие. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    Франция сообщила о переброске сирийских исламистов через Турцию в Карабах    2 октября 2020, 14:44
    Фото: Ghaith Alsayed/AP/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    Появляется все больше сообщений о том, что протурецкие боевики переброшены из Сирии в зону конфликта в Карабахе и воюют на стороне Азербайджана. Призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) не подливать масла в огонь Турция категорично отвергает. По мнению экспертов, Анкара стремительно усиливает влияние на Южном Кавказе, и Москве потребуются решительные меры, чтобы отстоять свои интересы и сдержать турецкое нашествие.

    Накануне лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает данными о 300 сирийских боевиках, переброшенных через Турцию на территорию Нагорного Карабаха. По его словам, подтвержденным является тот факт, что боевики-исламисты были вывезены из района Алеппо и переброшены через турецкий Газиантеп. Утверждается и то, что все боевики «имеют связи» с террористической организацией «Исламское государство*».

    Президент Франции добавил, что Россия располагает аналогичными данными. Его слова частично подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем. Поэтому в данном случае, вы правы, она есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте Министерства иностранных дел, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией».

    Днем ранее МИД РФ сделал заявление о переброске иностранных боевиков в зону конфликта в Карабахе. «По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», – говорилось в сообщении МИД. 

    В четверг для разъяснения сложившейся ситуации министры иностранных дел РФ и Турции провели телефонные переговоры. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу «выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий», сообщил МИД РФ. Министры подчеркнули «недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов». Кроме того, «подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло».

    При этом Анкара интерпретирует переговоры иначе. По сообщению Anadolu Agency со ссылкой на дипломатические источники в МИД Турции, «прекращение огня не будет иметь смысла без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и окончания оккупации Арменией территорий Азербайджана». Глава МИД Турции Чавушоглу отметил, что «даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова».

    Также вопрос участия протурецких боевиков в карабахском конфликте обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Пашинян заявил, что огонь невозможно прекратить, пока боевики находятся в зоне боевых действий. Кроме того, он отметил, что именно Турция сыграла ключевую роль в размещении «наемников и террористов в Азербайджане».

    Любопытно, что об участии протурецких боевиков в конфликте пишут и ведущие западные СМИ. Так, в среду Русская служба Би-би-си сообщила, что в Азербайджан перед самым началом войны в Карабахе были переправлены несколько сотен наемников с подконтрольных Турции территорий Сирии. Британская Guardian также писала о том, что боевики из Сирии имеют отношение к турецким ЧВК, а The Times указала на то, что участие турецких наемников может привести к вмешательству в конфликт России.

    «Такие действия Турции могут привести даже к более серьезным последствиям. Два года назад Анкара в рамках «сочинских договоренностей» взяла на себя обязательство повлиять на подконтрольных ей боевиков в Сирии. Если эти обязательства не выполнены и фиксируется переброска боевиков из Сирии в Азербайджан – это повод для введения санкций со стороны международного сообщества», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «В этом случае Турция вряд ли справится с давлением крупных держав, и Эрдогану придется отступить. Я не помню такой ситуации, когда действия Турции раздражали бы самых разных международных игроков, включая Россию, Европу и США одновременно», – подчеркнул Кортунов.

    Между тем президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский полагает, что Турция на Кавказе ведет себя осознанно. «Это стратегия Эрдогана. Турция строит империю, в том числе за счет разваливающегося на куски постсоветского пространства. Там, где нас нет – есть турки, и они это демонстрируют», – сказал востоковед газете ВЗГЛЯД.

    «Эрдоган, судя по всему, в себе полностью уверен. Нам вряд ли следует подозревать его в том, что он не понимает возможных последствий своих действий. Он все отлично понимает», – считает Сатановский, по мнению которого главная задача Москвы в таком случае – добиться ухода Турции с постсоветского пространства.

    В то же время директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что

    Эрдогану по внутриполитическим причинам важно показать туркам способность прорваться на Южный Кавказ – слабый регион с военной точки зрения.

    «Наиболее болезненным для России является то, что у нас на границах оказались группировки, которые мы как бы разгромили в Сирии. Причем это касается всего спектра группировок из Алеппо и Идлиба, включая бывших бойцов «Исламского государства*», – сказал собеседник газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, есть всего один способ прекратить конфликт в зоне Карабаха. «Нам необходимо разместить миротворческие войска в этой части Кавказа и поставить туркам ультиматум, чтобы они оттуда убрались в течение нескольких суток. В противном случае мы нанесем точные удары по базам террористов, потому что их появление на границах России недопустимо», – резюмировал Багдасаров.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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