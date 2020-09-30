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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

Артиллерия активно применяется обеими сторонами конфликта ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE/
Reuters
Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...

Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
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    Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

    Артиллерия активно применяется обеими сторонами конфликта    30 сентября 2020, 14:42
    Фото: ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE/
    Reuters
    Текст: Виктор Сокирко

    Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт?

    Сообщения с фронта, а именно такой стала граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном, поступают противоречивые. В первую очередь по количеству потерь среди личного состава и боевой техники, которые в Баку и Ереване, похоже, берут с потолка и озвучивают их со своей выгодой, опровергая при этом друг друга.

    Это информационные войны. Однако в этой войне есть и настоящие серьезные потери, что неудивительно при активном применении с двух сторон тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), танков и бронетехники.

    Стоит полагать, что нынешнее наступление Баку на Нагорный Карабах было тщательно подготовлено и спланировано в генштабе вооруженных сил Азербайджана. Подобного рода военная операция предполагает не только фактор внезапности, но и концентрацию войск, которых у атакующих должно быть как минимум в три раза больше. Собственно, так и произошло. Азербайджанская армия пошла в наступление на следующий день после завершения стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил России «Кавказ-2020», действия которых частично проходили и на территории Армении (с участием военнослужащих 102-й российской военной базы в Гюмри). В общем, достаточно неожиданно, хотя и предсказуемо.

    На основном участке наступления в направлении города Физули был развернут элитный (так утверждается) армейский корпус азербайджанской армии в составе пяти бригад численностью более 20 тыс. человек. На его вооружении имеются танки, самоходная и буксируемая артиллерия, РСЗО, разведывательные и ударные беспилотные аппараты. Вероятно, что были приданы и другие подразделения. В общем, внушительная сила, способная развить успех на тактическом направлении. Однако этого не произошло, и азербайджанская «элита» вскоре застряла в наступательном порыве, а по утверждению минобороны Армении и вовсе была оттеснена на исходные позиции. По крайней мере, сине-красно-зеленый флаг с полумесяцем и восьмиконечной звездой (флаг Азербайджанской Республики) над Физули поднят не был.

    Активные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются и по сей день. Более того, их интенсивность увеличивается за счет применения тяжелых вооружений с двух сторон. И, как сообщила официальный представитель минобороны Армении Шушан Степанян, «армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях». Подразумевая применение РСЗО «Град» и «Смерч», а также, предположительно, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Азербайджан применяет соизмеримое вооружение. И это уже больше похоже на взаимную перестрелку, позиционные бои, чем на развитие наступательных действий.

    По одной из версий, провал с наступлением Баку на Нагорный Карабах связан якобы с предательством одного из генералов Генштаба Азербайджана, который «слил» карты со схемами предстоящих боевых действий противоборствующей стороне (опять же якобы не без участия российских военных). В итоге армяне установили мощные минные поля на участках предполагаемого продвижения азербайджанской армии и вывели из строя большую часть танков противника. Именно из-за этого и сорвался замысел стремительного продвижения армии Баку в Нагорном Карабахе.

    «Эта версия как минимум наивна, – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, ранее служивший в Генштабе ВС РФ Владимир Попов. – Там, образно говоря, всего одна дорога, ведь это горная местность, где продвижение войск ограничено именно особенностями ландшафта. Танковые клинья в манере Гудериана невозможны по определению, они упираются либо в скалы, либо в узкие ущелья, которые не так сложно заминировать, а заодно организовать перекрестный огонь противотанковых средств.

    Азербайджанская армия сама втянулась в эту ловушку, за что, собственно, и поплатилась.

    Это азы тактического искусства, которые армянские военные получают в российской академии Генштаба, а азербайджанские, видимо, подзабыли, если так опрометчиво двинули свои танки по неразведанной местности».

    Может ли Азербайджан одолеть Армению в споре за Нагорный Карабах с применением военной силы? Теоретически – может. Здесь в руках Баку гораздо больше козырей, чем у Еревана.

    Азербайджанская армия больше по численности, в ее рядах служат более 130 тыс. военнослужащих, против 45 тыс. в Армении (и численность населения Азербайджана гораздо больше – десять миллионов против трех). Разнится и мобилизационный ресурс – 850 тыс. «штыков» у Баку и лишь 200 тыс. у Еревана. По количеству вооружений и военной техники Азербайджан тоже превосходит Армению. Если по танкам, то это 785 (из которых 200 Т-90С) против 320 (большей частью Т-72 и Т-55), по БМП – 2800 против 750, в артиллерии (самоходной и буксируемой) – 774 против 238, по РСЗО – у азербайджанской армии 450 установок, у армянской 70.

    Превосходит Азербайджан Армению и по численности боевой авиации. Но это тоже «слабое звено» в военной структуре Баку – ВВС страны располагают устаревшими (не модифицированными) истребителями МиГ-29 и МиГ-25, а также итальянскими учебно-боевыми (позиционируются как легкие истребители) Aeromacchi M-346. Есть еще два фронтовых бомбардировщика Су-24 и 16 штурмовиков Су-25. У Еревана недавно появились четыре современных истребителя Су-30СМ, которые в реальных условиях пока не применялись.

    Война в воздухе с обеих сторон активно не ведется, из известного – сбитый азербайджанский Ан-2 («кукурузник»), а сейчас появилась информация о подбитом армянском штурмовике Су-25, который якобы завалил турецкий F-16 (Анкара и Баку подобный факт отвергают). Причина кроется в средствах ПВО Армении, в составе которых имеются ЗРС С-300В, ЗРК «Тор-М2КМ», «Бук-М2», С-125 «Нева», комплексы «Круг», «Куб» и другие, том числе переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», «Игла», «Стрела-2». И здесь у Еревана есть преимущество перед Баку, который по ПВО несколько уступает, хотя и имеет на вооружении два дивизиона российских С-300ПМУ2 «Фаворит», один дивизион израильских ЗРС «Барак-8», а также белорусские комплексы Т38 «Стилет» и израильские SPYDER SR.

    Не случайно армия Азербайджана (возможно, что при поддержке турецких беспилотников и истребителей) сосредоточилась на уничтожении именно армянских средств ПВО (недавно азербайджанские военные заявили об уничтожении 12 армянских ЗРК).

    Баку регулярно сообщает о поражениях зенитных ракетных комплексов противника, при этом вторгаться в воздушное пространство пока не особо рискует, за исключением использования БПЛА, о сбитии которых регулярно информирует минобороны Армении. Здесь есть нюанс и с наличием в регионе российских средств ПВО, дислоцированных в Гюмри и на авиабазе Эребуни под Ереваном, которые способны контролировать воздушное пространство над Нагорным Карабахом.

    Соотношение военных сил Армении и Азербайджана выглядит предпочтительнее в пользу последних, но особых успехов в наземной операции в Нагорном Карабахе, как видно, Баку достигнуть не сумел. Не может или не хочет?

    «Соотношение сил при боевых действиях имеет значение, но превосходство не всегда бывает решающим для достижения победы, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й российской армией, участвовавшей в так называемой пятидневной войне с Грузией в августе 2008 года, генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – Здесь в большей степени имеет значение мотивированность личного состава и командования, решительность в действиях, четкая организованность и понимание конечной цели. В данной ситуации более слабая, на первый взгляд, армянская армия имеет преимущество не только как обороняющаяся сторона, но и как более сплоченная и ориентированная на отражение нападения. У нее есть цель защитить территорию, и в этом военнослужащих активно поддерживает местное население.

    Если вспомнить предыдущие вооруженные конфликты в Нагорном Карабахе, то именно личное мужество армии способствовало достижению успеха, когда небольшое подразделение было способно противостоять более крупным наступающим силам и потом переходить в наступление. Не буду оценивать потенциал двух сторон, отмечу лишь, что армяне ведут более организованную и целенаправленную оборону».


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