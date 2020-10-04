В Азербайджане заявили об одном погибшем и 32 раненных в результате обстрелов Гянджа

В результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе страны один человек погиб, еще 32 ранены, сообщила генеральная прокуратура Азербайджана сообщила.

«По имеющимся данным, ранены 32 человека, погиб житель города Тунар Алиев», – говорится в распространенном заявлении генпрокурора республики Кямрана Алиева. Отмечается, что нанесен значительный ущерб городской инфраструктуре и жилым домам, передает ТАСС.

Также Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в результате конфликта на линии соприкосновения погибли 24, ранены 111 мирных граждан республики.

«С 27 сентября к 15.30 (14.30 мск) 4 октября в результате нарушения режима прекращения огня армянской стороной погибли 24, ранены 111 человек. Был нанесен ущерб 49 гражданским объектам, 248 домам», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики, передает РИА «Новости».

Кроме того, генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в отношении главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело по 15 статьям УК республики.

«Возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами Гянджи. По данному факту было собрано достаточно доказательств того, что «президент Нагорно-Карабахской республики» Араик Арутюнян, нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей», – говорится в заявлении генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Согласно заявлению, в отношении Арутюняна возбуждено уголовное дело по статьям «планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», «нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов», «отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта», «умышленное убийство)», «умышленные уничтожение или повреждение имущества», «терроризм», «организация преступного сообщества (преступной организации)», «создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп». Ведение следствия было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

По словам Алиева, «направлено обращение во все международные структуры для привлечения Араика Арутюняна к уголовной ответственности».

«Принимаются необходимые меры для привлечения Араика Арутюняна, «президента» «Нагорно-Карабахской республики», и других руководителей этой незаконной структуры к уголовной ответственности за совершение преступлений против мирных жителей и против человечности, в том числе военных. В связи с этим будет направлено обращение во все международные структуры», – говорится в заявлении Генпрокурора Азербайджана.

Ранее власти Азербайджана показали последствия ракетного обстрела с армянской стороны города Гянджа и ударов азербайджанских сил по объектам в НКР.

Кроме того, МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела Гянджи с армянской стороны один человек погиб и четверо ранены.

Позже в Степанакерте опровергли заявление Баку о ранении главы Карабаха.

Перед этим минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории. Также глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов заявил, что «открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий».

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.