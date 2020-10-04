В Баку назвали ложными сообщения об уничтожении военного аэродрома в Гяндже

Руководитель пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы назвал провокационными и ложными сообщения Нагорного Карабаха об обстреле военных объектов в городе Гянджа.

«Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной. В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки», – сообщил Даргяхлы РИА «Новости».

В то же время МИД Азербайджана сообщает, что в результате обстрела города Гянджи с армянской стороны один человек погиб и четверо ранены.

Ранее пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что в воскресенье в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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