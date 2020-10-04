Карабах заявил об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в ответ на обстрел Степанакерта со стороны Азербайджана военные нанесли удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, уничтожен военный аэродром в Гяндже.

«Военный аэродром в Гяндже взлетел на воздух», – написал в Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян, передает РИА «Новости».

Он заявил, что военные объекты в крупных азербайджанских городах стали мишенью Армии обороны после обстрела Степанакерта и призвал население покинуть эти города.

Минобороны Азербайджана подтвердило обстрел города Гянджи Вооруженными силами Армении. «ВС Армении подвергают обстрелу город Гянджа», – говорится в сообщении пресс-службы МО Азербайджана.

Также минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории, передает ТАСС. Кроме того, оборонное ведомство утверждает, что артиллерийскому обстрелу с территории Нагорного Карабаха подверглись сопредельные села Агдамского и Тертерского районов.

Также Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что двое гражданских лиц погибли, двое ранены в результате артиллерийского обстрела с армянской стороны города Бейлаган, расположенного недалеко от линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта. Всего, по данным Генпрокуратуры, с начала боевых действий в зоне конфликта погибли 22 мирных гражданина, ранены 74.

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.