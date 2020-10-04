В Баку заявили о расширении зоны боевых действий из-за открытия огня из Армении

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий и носит провокационный характер.

«Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий», – цитирует РИА «Новости» Гасанова.

В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что террористическая армия Азербайджана продолжает обстреливать мирное население Степанакерта, используя РСЗО «Смерч» и «Полонез».

Он также сообщил, что вернулся с передовой, где находился с утра субботы. «Только что вернулся с передовой, был на различных участках, везде воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна», – написал Арутюнян в Facebook.

В то же время армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в Facebook, что наносит удары по военным объектам Азербайджана в тылу в ответ на обстрелы мирного населения.

Военные заявляют, что «Азербайджан при атаках на мирное население, в том числе столицы – Степанакерта, использует запрещенное вооружение».

Ранее минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории.

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.