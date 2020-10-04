В Степанакерте опровергли заявление Баку о ранении главы Карабаха

Заявление Баку о ранении президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна является дезинформацией, заявил его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

«Это абсолютная дезинформация. Президент жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности, только что выступил с видеообращением. Мы понимаем, что рассудительные решение президента вызывают панику в Азербайджане, но должны их разочаровать», – цитирует РИА «Новости» Погосяна.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев утверждал, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян якобы получил тяжелое ранение.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела Гянджи с армянской стороны один человек погиб и четверо ранены.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.