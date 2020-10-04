В Баку заявили о ранении президента Карабаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев утверждает, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян якобы получил тяжелое ранение.

«В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение», – сказал Гаджиев.

Он также заявил, что армянские силы при обстреле города Гянджа якобы использовали реактивные системы залпового огня «Смерч», передает ТАСС.

Тем временем МИД непризнанной НКР сообщает, что по Степанакерту в воскресенье днем вновь наносятся удары, есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей, передает РИА «Новости».

Между тем, ранее Арутюнян приказал прекратить ракетный удар по военным объектам азербайджанского Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.

«По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения. Если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага», – написал Арутюнян в Facebook.

По его словам, карабахская сторона «до конца решительна в своих действиях».

Ранее МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела Гянджи с армянской стороны один человек погиб и четверо ранены.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.