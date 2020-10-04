В Баку заявили о ранении президента Карабаха

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4 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    В Баку заявили о ранении президента Карабаха

       4 октября 2020, 13:10
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев утверждает, что лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян якобы получил тяжелое ранение.

    «В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение», – сказал Гаджиев.

    Он также заявил, что армянские силы при обстреле города Гянджа якобы использовали реактивные системы залпового огня «Смерч», передает ТАСС.

    Тем временем МИД непризнанной НКР сообщает, что по Степанакерту в воскресенье днем вновь наносятся удары, есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей, передает РИА «Новости».

    Между тем, ранее Арутюнян приказал прекратить ракетный удар по военным объектам азербайджанского Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.

    «По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения. Если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага», – написал Арутюнян в Facebook.

    По его словам, карабахская сторона «до конца решительна в своих действиях».

    Ранее МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела Гянджи с армянской стороны один человек погиб и четверо ранены.

    В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

    Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

    Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.


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