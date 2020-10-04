Военный эксперт оценил результаты боев в Карабахе

Взгляд
4 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Абстрактное искусство как спецпроект ЦРУ

Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...

Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет свое мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 4 комментария

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Военный эксперт оценил результаты боев в Карабахе

       4 октября 2020, 15:34
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    «Обстрелы городов – не столько крупная военная операция, сколько акция устрашения. Азербайджанцы, в частности, демонстрируют, что у них есть возможность бить по Степанакерту. Но взятие Азербайджаном нескольких сел за неделю – это несерьезно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя ход боевых действий в Карабахе.

    «Нельзя называть массированным обстрелом мирных городов одиночные выстрелы – скорее, речь идет о демонстративных акциях устрашения. Это не столько крупная военная операция, сколько акция устрашения. В данном случае азербайджанцы демонстрируют, что у них есть возможность обстреливать Степанакерт. Для сравнения: в Донбассе при обстрелах с украинской стороны идет речь о десятках попаданий в жилые дома и строения», – отметил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

    Ранее в воскресенье МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в том, что в результате обстрелов трех азербайджанских городов Гянджа, Тертера и Горадиза погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения. Армия обороны Нагорного Карабаха, со своей стороны, подтверждает лишь факт обстрела военного аэропорта Гянджи, который находится на достаточном удалении от этого второго по населению города Азербайджана. Накануне армянская сторона сообщила, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

    Помимо сообщений о взаимных обстрелах, из зоны конфликта приходят противоречивые данные о действиях войск «на земле». Накануне Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах «пояса безопасности». Чуть позже азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз (Суговушан) на территории собственно Нагорного Карабаха. Позже минобороны НКР опровергло сообщение азербайджанской стороны о взятии Мадагиза.

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    Хотя азербайджанская армия демонстрирует локальные успехи, но похоже, что наступление захлебывается, считает Сивков. «Взятие нескольких сел за неделю – это несерьезный разговор. А впереди – горные массивы, контролируемые Армией обороны Нагорного Карабаха, в которых большие группировки войск не развернешь. В горах Арцаха азербайджанцы наступать не смогут», – указал военный эксперт.

    «Уже неделю идут боевые действия, их результативность пока невелика, учитывая масштаб превосходства в силах, которыми располагает азербайджанская армия. При этом армия Армении пока не ввела в действие свои основные ударные силы, – отметил Сивков. – Я имею в виду ракетные вооружения, с помощью которых армянская армия может наносить удары по нефтепромыслам Азербайджана, без которых Баку «загнется».

    По мнению эксперта, из происходящего можно сделать вывод о том, что у вооруженных сил Азербайджана нет дальнобойных ракет, сравнимых, например, с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», которые находятся на вооружении Армении.

    «Видимо, Азербайджан несет достаточно значительные потери, в противном случае они бы не замалчивали статистику по убитым и раненым», – считает Сивков. Военный аналитик прогнозирует, что при значительных потерях Азербайджан не сможет вести длительное и масштабное наступление в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах «зоны безопасности» НКР.

    В воскресенье Турция осудила обстрел азербайджанского города Гянджа и считает, что Армения нарушает Женевские конвенции, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства республики.

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