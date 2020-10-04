Военный эксперт оценил результаты боев в Карабахе

«Обстрелы городов – не столько крупная военная операция, сколько акция устрашения. Азербайджанцы, в частности, демонстрируют, что у них есть возможность бить по Степанакерту. Но взятие Азербайджаном нескольких сел за неделю – это несерьезно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя ход боевых действий в Карабахе.

«Нельзя называть массированным обстрелом мирных городов одиночные выстрелы – скорее, речь идет о демонстративных акциях устрашения. Это не столько крупная военная операция, сколько акция устрашения. В данном случае азербайджанцы демонстрируют, что у них есть возможность обстреливать Степанакерт. Для сравнения: в Донбассе при обстрелах с украинской стороны идет речь о десятках попаданий в жилые дома и строения», – отметил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее в воскресенье МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в том, что в результате обстрелов трех азербайджанских городов Гянджа, Тертера и Горадиза погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения. Армия обороны Нагорного Карабаха, со своей стороны, подтверждает лишь факт обстрела военного аэропорта Гянджи, который находится на достаточном удалении от этого второго по населению города Азербайджана. Накануне армянская сторона сообщила, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Помимо сообщений о взаимных обстрелах, из зоны конфликта приходят противоречивые данные о действиях войск «на земле». Накануне Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах «пояса безопасности». Чуть позже азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз (Суговушан) на территории собственно Нагорного Карабаха. Позже минобороны НКР опровергло сообщение азербайджанской стороны о взятии Мадагиза.

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Хотя азербайджанская армия демонстрирует локальные успехи, но похоже, что наступление захлебывается, считает Сивков. «Взятие нескольких сел за неделю – это несерьезный разговор. А впереди – горные массивы, контролируемые Армией обороны Нагорного Карабаха, в которых большие группировки войск не развернешь. В горах Арцаха азербайджанцы наступать не смогут», – указал военный эксперт.

«Уже неделю идут боевые действия, их результативность пока невелика, учитывая масштаб превосходства в силах, которыми располагает азербайджанская армия. При этом армия Армении пока не ввела в действие свои основные ударные силы, – отметил Сивков. – Я имею в виду ракетные вооружения, с помощью которых армянская армия может наносить удары по нефтепромыслам Азербайджана, без которых Баку «загнется».

По мнению эксперта, из происходящего можно сделать вывод о том, что у вооруженных сил Азербайджана нет дальнобойных ракет, сравнимых, например, с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», которые находятся на вооружении Армении.

«Видимо, Азербайджан несет достаточно значительные потери, в противном случае они бы не замалчивали статистику по убитым и раненым», – считает Сивков. Военный аналитик прогнозирует, что при значительных потерях Азербайджан не сможет вести длительное и масштабное наступление в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах «зоны безопасности» НКР.

В воскресенье Турция осудила обстрел азербайджанского города Гянджа и считает, что Армения нарушает Женевские конвенции, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства республики.

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