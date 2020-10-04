Турция обвинила Армению в нарушении Женевских конвенций

Турция осуждает обстрел азербайджанского города Гянджа и считает, что Армения нарушает Женевские конвенции, говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства республики.

«Сегодняшнее нападение на мирное население во втором по величине в Азербайджане городе Гянджа является новым проявлением незаконной позиции Армении. Мы осуждаем эти атаки. Столкнувшись с поражением на оккупированных азербайджанских территориях, Армения нарушает все принципы гуманитарного права, в первую очередь Женевские конвенции», – считают в Анкаре, передает ТАСС.

Тем временем власти Азербайджана показали последствия ракетного обстрела с армянской стороны города Гянджа и ударов азербайджанских сил по объектам в НКР. Видеозаписи опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Перед этим минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории. Также глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов заявил, что «открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий».

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.