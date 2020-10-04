Зачем России нужен Азербайджан

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?

«Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас серьезные опасения. Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны, у нас особые отношения с обеими странами», – напомнил накануне о позиции Москвы постпред России в ООН Василий Небензя.

«Да, Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Но это не означает, что мы на другой стороне, поддерживая Армению против Азербайджана», – цитировал ТАСС российского представителя в ООН. Москва, подчеркнул Небензя, выступает за немедленное прекращение огня обеими сторонами справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Разъяснение российского постпреда в ООН прозвучало в контексте обсуждения того, должна ли Россия поддерживать какую-либо из сторон в обострении ситуации в Нагорном Карабахе – Армению, которая как и Россия состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Азербайджан, связанный с Россией экономическими контактами и военными контрактами. Азербайджан воспринимается и действительно является ближайшим партнером Турции, которая сейчас подстегивает военную кампанию Баку в Карабахе. Москва же, как следует и из слов Небензи, стремится примирить стороны и вернуть Ереван и Баку к статус-кво до обострения конфликта.

«Россия занимает нейтральную, равноудаленную позицию в карабахском конфликте. Для нас Азербайджан не менее стратегически ценен, чем Армения», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Причем, важным фактором в российско-азербайджанских контактах стали хорошие личные отношения президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, отметил собеседник.

«Во взаимоотношении глав двух государств присутствует, что называется, «взаимная химия» –

симпатия, поддержка и приязнь, что немаловажно при международных контактах. Наш президент – политик сдержанный и осторожный, большинство партнеров по международной политике держит на расстоянии, так что добрые отношения с Алиевым дорогого стоят», – отметил эксперт. Примером, в частности, может служить дружеское общение и совместные выступления двух лидеров на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года.

«Здесь важен биографический момент, – предположил собеседник. – У отца нынешнего азербайджанского президента, многолетнего лидера республики Гейдара Алиева и у Путина было общее место работы. Гейдар Алиевич был офицером госбезопасности, который прошел путь от младшего лейтенанта до председателя КГБ Азербайджанской ССР, после чего и началась его работа как государственного деятеля, в Политбюро и в Совете министров СССР».

В целом, по мнению Коротченко, «бэкграунд» семьи Алиевых понятен для российского лидера:«Ильхам Алиев – выпускник МГИМО, он одинаково хорошо владеет русским и английским языками». Иное дело – лидер Армении, премьер-министр Никол Пашинян, который пришел к власти на волне «цветной революции» 2018 года, считает эксперт: «На мой взгляд, личные контакты Алиева и Путина на порядок лучше, чем контакты Путина и Пашиняна». Он подчеркнул, что речь идет именно о личном взаимодействии на уровне лидеров стран, а в межгосударственных отношениях Москва равноудалена (или наоборот, равноприближена) и к Еревану, и к Баку.

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«Армения – член Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но, к слову, и Азербайджан изъявлял желанием стать наблюдателем в этой организации. Ереван заблокировал это решение задолго до его обсуждения», – указал эксперт. «Армения закупает российские вооружения, но Азербайджан приобретает большие объемы нашего оружия. Немаловажно, что Баку – один из немногих партнеров, которые платят живыми деньгами. У Азербайджана есть финансовая база для этих закупок», – отметил Коротченко. Армения же платит в счет целевых кредитов, выданных Еревану Москвой.

«За последние годы Россия в общей сложности продала Азербайджан оружия на сумму более 5 млрд долларов. Это реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, огромное количество современных танков и БТР, а также комплексы С-300 в новейшей версии. Пару месяцев назад были сообщения о том, что Азербайджан проявил интерес к закупке новых российских истребителей Су-35 и МиГ-35», – напомнил эксперт.

Кроме того, в конце августа стороны обменялись визитами. Глава Минобороны Сергей Шойгу приезжал в Баку, а новый глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов на следующий день после этого побывал в Москве.

Обе страны заинтересованы и в экономических контактах – если судить по товарообороту, который в прошлом году перевалил за 3 млрд долларов, сказал газете ВЗГЛЯД азербайджанский эксперт, руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. Минэкономики России по итогам прошлого года зафиксировала двукратный рост оборота.

По словам Велизаде, серьезным фактором в отношениях двух стран является присутствие в России значительной азербайджанской диаспоры. «Оценки численности выходцев из Азербайджана в России – разные. По официальной статистике, российское гражданство имеют около 600 тысяч азербайджанцев. Число жителей нашей республики которые постоянно или в значительной степени проживают в России, либо часто приезжают и уезжают – превышает 3 млн человек», – отметил азербайджанский политолог.

«Движущую силу в этих региональных связях играет азербайджанский бизнес в России, в частности в сфере услуг и торговли», – подчеркнул Велизаде. Выходцы из Азербайджана присутствуют и в крупном российском бизнесе. В первую очередь, следует упомянуть уроженца Баку, российского гражданина Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл» (капитализация компании по данным на прошлый год превысила 67,2 млрд долларов, а личное состояние бизнесмена – 20,7 млрд долларов). Весомые позиции занимают и совладельцы группы «Киевская площадь» Зарах Илиев и Год Нисанов (с состоянием по 3,5 млрд долларов), президент холдинга Crocus Group Араз Агаларов (1,9 млрд долларов).

«Статистика о присутствии выходцев из Азербайджана в России разнится, но в любом случае эти люди являются связующим звеном между нашими странами, – уверен Велизаде. – Не следует забывать, что азербайджанцы являются и коренными жителями юга России – в дагестанском Дербенте они составляют более 30% населения». Эксперт отметил, что официально Азербайджан поддерживает отношения более чем с 80 российскими регионами.

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Есть сфера, в которой Россия и Азербайджан жестко конкурируют – это поставки углеводородов, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, политолог Константин Симонов. «С одной стороны и мы и они участвуем в сделке «ОПЕК+», но с другой – мы производим один и тот же продукт и предлагаем его на один и тот же рынок», – пояснил экспрт.

«Что касается газа, Азербайджан обошел нас по его поставкам в Турцию. Газопровод TANAP (Трансанатолийский трубопровод) заработал и порядка 6 млрд. тонн по нему пойдут в Турцию. А скоро откроется газопровод TAP (Трансадриатический трубопровод) – следующая часть южного газового коридора и Азербайджан будет уже 10 млрд. тонн поставлять уже в ЕС – 8 млрд. в Италию, и по 1 млрд в Грецию и в Болгарию», – напомнил эксперт.

Россия готова к этой конкуренции и турецкие объемы поставок не «закроют» российские, но это подтверждает, что Баку – прямой конкурент Москвы и на газовом рынке. «Азербайджан позиционировался европейцами как альтернативный России газовый поставщик, а «Южный коридор» как диверсификация российских трубопроводных поставок», – подчеркнул Симонов.

В целом отношения Москвы и Баку можно оценить как прагматично-партнерские, в частности, России очевидно выгодны поставки азербайджанских продуктов в России отметил эксперт. «По помидорам мы не конкурируем», – заметил Симонов. Но, добавил он, во взаимовыгодной купле-продаже российского оружия есть тонкая деталь – Баку покупает его на «нефтяные» деньги. «То есть здесь получается такая тонкая цепочка: Азербайджан продает нефть, конкурируя с нами, а нефтедоллары тратит на нашу военную технику», – отметил Симонов.

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