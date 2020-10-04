Взгляд
4 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
Перейти в раздел…

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 4 комментария

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Перейти в раздел…

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?
  • Да

  • Нет
Вы согласны со словами Горбачева, что мир был бы лучше, если бы сохранился СССР?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Карабах заявил об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже
    Азербайджан заявил о взятии под контроль семи сел в Карабахе По факту загрязнения побережья Камчатки возбуждено дело Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Белый дом признал резкое снижение уровня кислорода в крови Трампа
    Армения заявила об обстреле гражданских объектов в Степанакерте Биолог рассказала о связи «вонючих» китов и загрязнения на Камчатке Массовые протесты из-за ужесточения карантина прошли в Израиле Дуров объяснил неполадки в Telegram
    Карабах заявил об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже Губернатор Камчатки поручил обследовать пострадавших на Халактырском пляже серферов Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу В Германии открыли памятник Горбачеву

    заражение коронавирусом


    Следующие 48 часов назвали критически важными для здоровья Трампа

    старость и нищета


    Украинцев предупредили об отмене пенсий

    «15 минут славы»


    Иностранные эксперты: Навальный дал понять, что он – проект спецслужб

    Видео

    война в Карабахе


    С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

    признание Карабаха


    Армянское руководство рассматривает самоубийственное решение

    Новая труба


    «Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

    кризис подготовки


    Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой газ России следует поставлять в Европу по «Северному потоку – 3»?

    Зачем России нужен Азербайджан

    У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения    4 октября 2020, 10:16
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?

    «Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас серьезные опасения. Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны, у нас особые отношения с обеими странами», – напомнил накануне о позиции Москвы постпред России в ООН Василий Небензя.

    «Да, Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Но это не означает, что мы на другой стороне, поддерживая Армению против Азербайджана», – цитировал ТАСС российского представителя в ООН. Москва, подчеркнул Небензя, выступает за немедленное прекращение огня обеими сторонами справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

    Разъяснение российского постпреда в ООН прозвучало в контексте обсуждения того, должна ли Россия поддерживать какую-либо из сторон в обострении ситуации в Нагорном Карабахе – Армению, которая как и Россия состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Азербайджан, связанный с Россией экономическими контактами и военными контрактами. Азербайджан воспринимается и действительно является ближайшим партнером Турции, которая сейчас подстегивает военную кампанию Баку в Карабахе. Москва же, как следует и из слов Небензи, стремится примирить стороны и вернуть Ереван и Баку к статус-кво до обострения конфликта.

    «Россия занимает нейтральную, равноудаленную позицию в карабахском конфликте. Для нас Азербайджан не менее стратегически ценен, чем Армения», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Причем, важным фактором в российско-азербайджанских контактах стали хорошие личные отношения президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, отметил собеседник.

    «Во взаимоотношении глав двух государств присутствует, что называется, «взаимная химия» –

    симпатия, поддержка и приязнь, что немаловажно при международных контактах. Наш президент – политик сдержанный и осторожный, большинство партнеров по международной политике держит на расстоянии, так что добрые отношения с Алиевым дорогого стоят», – отметил эксперт. Примером, в частности, может служить дружеское общение и совместные выступления двух лидеров на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года.

    «Здесь важен биографический момент, – предположил собеседник. – У отца нынешнего азербайджанского президента, многолетнего лидера республики Гейдара Алиева и у Путина было общее место работы. Гейдар Алиевич был офицером госбезопасности, который прошел путь от младшего лейтенанта до председателя КГБ Азербайджанской ССР, после чего и началась его работа как государственного деятеля, в Политбюро и в Совете министров СССР».

    В целом, по мнению Коротченко, «бэкграунд» семьи Алиевых понятен для российского лидера:«Ильхам Алиев – выпускник МГИМО, он одинаково хорошо владеет русским и английским языками». Иное дело – лидер Армении, премьер-министр Никол Пашинян, который пришел к власти на волне «цветной революции» 2018 года, считает эксперт: «На мой взгляд, личные контакты Алиева и Путина на порядок лучше, чем контакты Путина и Пашиняна». Он подчеркнул, что речь идет именно о личном взаимодействии на уровне лидеров стран, а в межгосударственных отношениях Москва равноудалена (или наоборот, равноприближена) и к Еревану, и к Баку.

    «Армения – член Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но, к слову, и Азербайджан изъявлял желанием стать наблюдателем в этой организации. Ереван заблокировал это решение задолго до его обсуждения», – указал эксперт. «Армения закупает российские вооружения, но Азербайджан приобретает большие объемы нашего оружия. Немаловажно, что Баку – один из немногих партнеров, которые платят живыми деньгами. У Азербайджана есть финансовая база для этих закупок», – отметил Коротченко. Армения же платит в счет целевых кредитов, выданных Еревану Москвой.

    «За последние годы Россия в общей сложности продала Азербайджан оружия на сумму более 5 млрд долларов. Это реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, огромное количество современных танков и БТР, а также комплексы С-300 в новейшей версии. Пару месяцев назад были сообщения о том, что Азербайджан проявил интерес к закупке новых российских истребителей Су-35 и МиГ-35», – напомнил эксперт.

    Кроме того, в конце августа стороны обменялись визитами. Глава Минобороны Сергей Шойгу приезжал в Баку, а новый глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов на следующий день после этого побывал в Москве.

    Обе страны заинтересованы и в экономических контактах – если судить по товарообороту, который в прошлом году перевалил за 3 млрд долларов, сказал газете ВЗГЛЯД  азербайджанский эксперт, руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. Минэкономики России по итогам прошлого года зафиксировала двукратный рост оборота.

    По словам Велизаде, серьезным фактором в отношениях двух стран является присутствие в России значительной азербайджанской диаспоры. «Оценки численности выходцев из Азербайджана в России – разные. По официальной статистике, российское гражданство имеют около 600 тысяч азербайджанцев. Число жителей нашей республики которые постоянно или в значительной степени проживают в России, либо часто приезжают и уезжают – превышает 3 млн человек», – отметил азербайджанский политолог.

    «Движущую силу в этих региональных связях играет азербайджанский бизнес в России, в частности в сфере услуг и торговли», – подчеркнул Велизаде. Выходцы из Азербайджана присутствуют и в крупном российском бизнесе. В первую очередь, следует упомянуть уроженца Баку, российского гражданина Вагита Алекперова, президента компании «Лукойл» (капитализация компании по данным на прошлый год превысила 67,2 млрд долларов, а личное состояние бизнесмена – 20,7 млрд долларов). Весомые позиции занимают и совладельцы группы «Киевская площадь» Зарах Илиев и Год Нисанов (с состоянием по 3,5 млрд долларов), президент холдинга Crocus Group Араз Агаларов (1,9 млрд долларов).

    «Статистика о присутствии выходцев из Азербайджана в России разнится, но в любом случае эти люди являются связующим звеном между нашими странами, – уверен Велизаде. – Не следует забывать, что азербайджанцы являются и коренными жителями юга России – в дагестанском Дербенте они составляют более 30% населения». Эксперт отметил, что официально Азербайджан поддерживает отношения более чем с 80 российскими регионами.

    На ваш взгляд

     
    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?




    Обсуждение:  99 комментариев
    Есть сфера, в которой Россия и Азербайджан жестко конкурируют – это поставки углеводородов, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, политолог Константин Симонов. «С одной стороны и мы и они участвуем в сделке «ОПЕК+», но с другой – мы производим один и тот же продукт и предлагаем его на один и тот же рынок», – пояснил экспрт.

    «Что касается газа, Азербайджан обошел нас по его поставкам в Турцию. Газопровод TANAP (Трансанатолийский трубопровод) заработал и порядка 6 млрд. тонн по нему пойдут в Турцию. А скоро откроется газопровод TAP (Трансадриатический трубопровод) – следующая часть южного газового коридора и Азербайджан будет уже 10 млрд. тонн поставлять уже в ЕС – 8 млрд. в Италию, и по 1 млрд в Грецию и в Болгарию», – напомнил эксперт.

    Россия готова к этой конкуренции и турецкие объемы поставок не «закроют» российские, но это подтверждает, что Баку – прямой конкурент Москвы и на газовом рынке. «Азербайджан позиционировался европейцами как альтернативный России газовый поставщик, а «Южный коридор» как диверсификация российских трубопроводных поставок», – подчеркнул Симонов.

    В целом отношения Москвы и Баку можно оценить как прагматично-партнерские, в частности, России очевидно выгодны поставки азербайджанских продуктов в России отметил эксперт. «По помидорам мы не конкурируем», – заметил Симонов.  Но, добавил он, во взаимовыгодной купле-продаже российского оружия есть тонкая деталь – Баку покупает его на «нефтяные» деньги. «То есть здесь получается такая тонкая цепочка: Азербайджан продает нефть, конкурируя с нами, а нефтедоллары тратит на нашу военную технику», – отметил Симонов. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •