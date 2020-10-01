Небензя заявил об особых отношениях России с Азербайджаном и Арменией

Москва обеспокоена ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, так как у России особые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности (СБ) в октябре.

«Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас серьезные опасения. Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны. Это не чужие нам народы. (...) У нас особые отношения с обеими странами», – передает его слова ТАСС.

Небензя добавил, что Москва надеется на то, что заявление лидеров Минской группы (Россия, США, Франция) повлияет на стороны конфликта в Нагорном Карабахе.

«Минская группа готова способствовать (переговорам), но важное условие диалога - это готовность самих сторон. К сожалению, пока мы слышим определенные заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет», – сказал постпред России.

«Надеемся, что заявление президентом Минской группы изменит эту ситуацию», – отметил он.

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Напомним, президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.