Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы о перемирии в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Эрдоган призывал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

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Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Во вторник Ереван сообщал, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. При этом Турция открестилась от атаки на армянский самолет.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что, по информации Еревана, военные советники Турции принимают участие в руководстве действиями азербайджанской стороны в Карабахе. Кроме того, Армения заявила, что Азербайджан передал военно-воздушным силам Турции управление наступательной операцией в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.