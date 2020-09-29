Пашинян заявил о вовлеченности Турции в конфликт в Карабахе

Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что, по информации Еревана, военные советники Турции принимают участие в руководстве действиями азербайджанской стороны в Карабахе.

По его словам, участие турецких самолетов в конфликте в Карабахе – это состоявшийся факт, передает РИА «Новости».

«Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт, по нашей информации, ищет повод привести свои войска в Нахичевань, это анклав азербайджанский, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном (…) хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии», – указал он.

«По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями», – добавил премьер Армении.

Присутствие Турции в регионе ничего хорошего не обещает, может увеличить масштабы войны, указал премьер Армении.

«Международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, а также Турции, потребовать, чтобы Турция вообще вышла из этого региона», – сказал он.

Во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

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