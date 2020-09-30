Армения заявила о передаче Турции командования операцией ВВС Азербайджана в Карабахе

Армения заявила, что Азербайджан передал военно-воздушным силам Турции управление наступательной операцией в Нагорном Карабахе.

Минобороны Армении уточнило, что речь идет о воздушном управлении операцией, передает РИА «Новости».

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанская сторона в боях потеряла реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также 11 танков.

Также минобороны Армении опровергло сообщения о применении армянскими военными ракетного комплекса «Точка-У».

«Минобороны Армении официально заявляет, что распространенная азербайджанскими СМИ информация об использовании армянской стороной ракетного комплекса «Точка-У» не соответствует действительности. В то же время мы настоятельно предупреждаем, что если азербайджанская сторона намерена использовать данную дезинформацию и использовать аналогичную систему или большего калибра, наш ответ будет мгновенным и разрушительным», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее обе стороны обменялись упреками в дезинформации.

В среду азербайджанская сторона сообщила, что армянские военные применили тактические ракетные комплексы «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

После этого руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что сообщения Азербайджана о применении армянскими военными в регионе «Точек-У» не соответствуют действительности.

В свою очередь Турция опровергла сообщение о том, что в Нагорном Карабахе якобы задействованы турецкие самолеты и беспилотные летательные аппараты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.