Азербайджан заявил о применении Арменией комплексов «Точка-У»

Азербайджанская сторона сообщила, что армянские военные применили тактические ракетные комплексы «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались», – сообщили РИА «Новости» в азербайджанском минобороны.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Ранее армянский единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что три мирных жителя города Мартакерта на севере Нагорного Карабаха погибли в среду после бомбежки ВС Азербайджана.

До этого минобороны Азербайджана публиковало видео уничтожения военной техники армянских ВС.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные публиковали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщала об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявляла мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.