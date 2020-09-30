Азербайджан показал кадры уничтожения военной техники ВС Армении

Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения военной техники армянских ВС.

Об этом сообщает агентство АПА.

Между тем минобороны Армении заявило об уничтожении огнеметной системы ТОС-1А ВС Азербайджана, передает ТАСС.

«В настоящий момент тяжелые бои продолжаются. Подразделения армии обороны Карабаха в отдельных направлениях осуществляют карательные действия. Уничтожена живая сила противника в большом количестве, вооружение, военная техника, в том числе и тяжелая система ТОС-1А», – отметила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян.

Ранее начальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы заявил, что армянская сторона публикует видеозаписи прошлых боев и выдает их за новые.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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