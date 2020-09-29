Азербайджан обвинил Армению в демонстрации старых видео боев

Армянская сторона публикует видеозаписи прошлых боев и выдает их за новые, заявил начальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

«Военно-пропагандистская машина Армении, оказавшаяся в безвыходном положении после серии успешных боевых действий азербайджанской армии, начала масштабную провокацию в информационном пространстве», – цитирует РИА «Новости» Даргахлы.

По его словам, армянская сторона выдает старые видеозаписи прошлых боев за новые.

«Цель – выдавать свои неудачи населению как успехи», - подчеркнул начальник пресс-службы.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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