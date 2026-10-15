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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 17:33 • Новости дня

    Донской казак из ЛНР стал героем проекта «Казаки герои»

    Гвардии полковник Владимир Полуполтинных, командующий 6-м отдельным гвардейским казачьим мотострелковым полком имени Матвея Платова, стал героем исторического проекта Всероссийского казачьего общества (ВсКО) «Казаки герои», направленного на сохранение памяти о выдающихся представителях российского казачества.

    Полуполтинных присоединился к народному ополчению в 2014 году, когда на Донбассе начались боевые действия, сообщает Telegram-канал ВсКО.

    Одним из эпизодов его службы стало форсирование Северского Донца в феврале 2022 года. На выполнение приказа подразделению отвели не более пяти дней, однако командир решил ускорить продвижение. Он выбрал маршрут по трассе Новоайдар – Северодонецк, используя знание местности.

    В итоге казаки прорвались через оборонительные позиции и блокпосты противника, для которого такое продвижение оказалось неожиданным. В результате задачу выполнили за два дня вместо пяти.

    Позднее подразделение участвовало в боях за Попасную, Камышеваху, Золотое, Горское, Мирную Долину и Лисичанск. За освобождение Лисичанска ему присвоили почетное наименование «Лисичанский». На основе полка сформировали 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду.

    За воинский подвиг и смекалку Полуполтинных наградили орденом Мужества. Как отмечается в публикации, он также стал первым в истории России Героем Луганской народной республики.

    «Казаки герои» – цикл видеоисторий о казаках – участниках специальной военной операции, запущенный при грантовой поддержке Института развития интернета. Выпуски посвящены Героям России и кавалерам ордена Мужества, их боевому пути, службе и подвигам, верности долгу и казачьим традициям. Видео публикуются на страницах Всероссийского казачьего общества.

    15 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляли грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект использовался для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения украинской армии.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза. Эти морские суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения.

    В среду российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ.

    В понедельник ВС России атаковали еще один доставлявший грузы сухогруз.

    В воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

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    15 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший депутат Госдумы VI созыва иноагент Дмитрий Гудков, включенный Минюстом в перечень террористов и экстремистов, сообщил о смерти старшего сына Ивана в эмиграции.

    «В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней [Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД] старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков в Telegram-канале.

    Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

    Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции, к чему адаптироваться у него не получилось. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях.

    «Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую пост фразу.

    Иван пишет в посте о ясном понимании того, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.

    «Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским «Lenta.Ru».

    Отца Ивана, Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

    В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
    ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» установлен контроль над Нефедовкой и Черным Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    ВС России в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения установлен контроль над Нефедовкой и Черным. Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки в Харьковской области.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над Приколотным, Котовкой и Гогино.

    Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Федоровки и Малого Бурлука.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Липцов, Великих Проходов, Замуловки, Широкого, Заречного, Першотравневого, Курганного, Великого Бурлук,п Высокого и Гонтаровки, отчитались в Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ленинским, Бариловкой и Первомайским.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Маяков, Карповки, Донецкого Донецкой Народной Республики (ДНР), Червоного Оскола и Малиевки Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Краматорска, Славянска, Семеновки, Высокоивановки и Красного Молочара ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты рядом с Тарасовкой, Ивановкой, Коломийцами, Черненково, Васильковкой, Подгавриловкой Днепропетровской области, Миролюбовкой и Райским Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу.

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    15 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами

    Небензя: Нельзя обсуждать кризис с непризнающими террор Киева

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор гражданского населения, невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, указав на регулярное игнорирование преступлений киевского режима.

    «Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса (на Украине – ред.) со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население», – цитирует его РИА «Новости» на неформальном заседании СБ ООН по Украине.

    Небензя отметил, что страны Запада продолжают направлять Киев и финансировать его действия. При этом они демонстрируют двойные стандарты и избирательную глухоту, отказываются признавать собственную ответственность за происходящее.

    «Жертвой этой кампании стала и наша Организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – подчеркнул дипломат.

    По словам Небензи, Россия критикует подходы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинскому кризису и методологию сбора и обработки данных.

    «Но мы всегда открыты к конструктивному диалогу по этим и другим вопросам. Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», – констатировал постпред России.

    Небензя особо отметил отсутствие на неформальном заседании СБ ООН по теме «Проливая свет на нарушения международного гуманитарного права и прав человека, остающиеся вне поля зрения в контексте украинского кризиса: разоблачение ВСУ» помощника генсекретаря ООН по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио.

    «У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече. В силу необходимости – цитирую – «посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры». Мы разочарованы решением УВКПЧ приоритезировать иное мероприятие», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Диплома также заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева, которых никто якобы не замечает.

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    15 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ

    Американист Дудаков: Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США

    Эксперт: Зеленский шантажирует Трампа ударами по НПЗ
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Если до поездки в Лондон Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с Дональдом Трампом, то после нее ужесточил риторику. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Зеленский продолжает вести торг с Вашингтоном, ошибочно рассчитывая на ослабление президента США после промежуточных выборов.

    «Владимир Зеленский, объявляя о «возобновлении» ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, продолжает шантажировать администрацию США», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, Зеленский «в лучших традициях криворожской дипломатии» пытается добиться от Штатов встречных уступок в обмен на прекращение ударов по НПЗ, отлично понимая, что у Дональда Трампа ограничено пространство для маневра.

    «До промежуточных выборов осталось менее трех недель. Позиции республиканцев слабы, и Зеленский рассчитывает, что после выборов Трамп превратится в «хромую утку». В Киеве полагают, что смогут работать непосредственно с демократами в Конгрессе в обход Белого дома. Но это мнение ошибочно: американский лидер даже в ослабленном состоянии сохранит широкие возможности для создания проблем Зеленскому», – подчеркнул собеседник.

    Среди инструментов давления политолог назвал сокращение объема передаваемых разведданных и ограничение использования терминалов Starlink на Украине – эта мера уже проходит тестирование. Также в зоне риска будущее механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, добавил Дудаков.

    «За последний год Штаты таким образом продали вооружений на 7 млрд долларов – в том числе противоракеты PAC-3 для комплексов Patriot, дальнобойные авиабомбы, ракеты для HIMARS и другие системы», – перечислил эксперт. Он напомнил, что сами США сталкиваются с истощением собственных арсеналов.

    «В случае новой эскалации в Иране американцам могут срочно понадобиться противоракеты и другие средства ПВО. Поэтому не исключено, что программу PURL свернут. В таком случае ситуация для Зеленского может резко обостриться», – рассуждает спикер. По его оценкам, Лондон не в состоянии компенсировать ни военную, ни разведывательную поддержку, которую предоставляет Вашингтон.

    «У Британии значительно меньше военных спутников – всего шесть, тогда как у США их сотни, если не тысячи. Кроме того, страна переживает серьезный бюджетный кризис: Зеленский прибыл как раз накануне обсуждения осеннего бюджета, в котором образовалась дыра в 30 млрд фунтов стерлингов. К тому же арсеналы британской армии практически истощены», – заметил эксперт.

    Иными словами, положение Соединенного Королевства весьма непростое. «Зеленский, безусловно, стремится заручиться поддержкой Британии. Страна демонстрирует политическую волю продолжать противостояние, но ее реальные возможности объективно ограничены», – добавил американист.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Зеленский, объявив о «возобновлении» ударов по российским НПЗ, «фактически послал» Трампа. «Три дня Зеленский сидел тихо, а потом поехал к британцам и сразу расхрабрился, раздухарился. В Лондоне его умеют вдохновить. Обратите внимание, что до поездки в Лондон Зеленский не решался идти на открытый конфликт с Трампом», – написал Царев в своем Telegram-канале.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил об отказе от приостановки ударов по российским НПЗ. «С нас хватит», – сказал он. Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и явное восхищение президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Кроме того, Зеленский вновь озвучил условия прекращения ударов по российской энергетике – взамен он хочет получить американские перехватчики Patriot. По его словам, такой вариант является для Киева «минимально приемлемым».

    Отметим, в ночь на четверг произошла массовая атака БПЛА на Рязанский НПЗ, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Max. Кроме того, в Рязани на территории другого предприятия были повреждены склад и несколько автомобилей.

    По информации Минобороны, зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены над регионом четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа.

    Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области. ВСУ продолжают наносить удары по объектам российского энергосектора, что вступает в противоречие с мирными усилиями США, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру», – заметил, в свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. «Британские поджигатели войны знают, как продвигать войну и подрывать мир», – указал он.

    Напомним, в минувшую субботу Трамп призвал Украину сменить президента и осудил удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре. За день до этого Белый дом объявил о заключении соглашения с Москвой по поставкам дизеля для снижения цен на мировом и американском рынках.

    Зеленский пожаловался, что во время паузы ВСУ были лишены американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по российской энергетике не прекратятся.

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    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    14 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Зеленский заявил об отключении Starlink и допустил технический сбой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Украинский лидер выразил надежду, что масштабные сбои в работе системы спутниковой связи являются ошибкой или технической проблемой. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, передает РИА «Новости».

    «Понимаем, что происходит. Они отключили систему – это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, не знаю», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе Starlink с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю Илону Маску из-за проблем с терминалами для украинской армии.

    На Украине заявили о срыве операций вооруженных сил из-за отключения спутникового интернета.

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    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

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    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

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