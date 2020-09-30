Мирные жители погибли при бомбежке ВС Азербайджана в Карабахе

Три мирных жителя города Мартакерта на севере Нагорного Карабаха погибли в среду после бомбежки ВС Азербайджана, сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве Армении.

Центр сообщил со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы непризнанной республики Ваграма Погосяна, что «некоторое время назад военный самолет противника разбомбил город Мартакерт, в результате чего три мирных жителя погибли, есть раненые», передает ТАСС.

Ранее Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД