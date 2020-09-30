Азербайджан обещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении

Азербайджан продолжит военную операцию в Карабахе до полного вывода вооруженных сил Армении, следует из заявления МИД республики.

Соответствующее заявление было сделано азербайджанской стороной на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, передает РИА «Новости».

«Азербайджанская сторона надеется, что Минская группа ОБСЕ с полной серьезностью осознает намерение Азербайджана и потребует вывода ВС Армении с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого времени Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции», – говорится в заявлении.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.