Мишустин: Инициативы Путина по поддержке бойцов СВО отработают в короткий срок

Tекст: Алексей Дегтярев

«Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам (участникам специальной военной операции – прим. ВЗГЛЯД). Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что военнослужащие отстаивают интересы России и проявляют мужество, потому долг правительства – поддержать их и окружить их и их семьи заботой.

По словам премьер-министра, обеспечение защитников является главным приоритетом для страны.

«Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе в работе правительства», – указал он.

Ранее в марте президент России Владимир Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их семей, а также расширить помощь на несовершеннолетних братьев и сестер погибших героев СВО.