Турция опровергла применение беспилотников и самолетов в Карабахе

Анкара не применяла в Нагорном Карабахе свои самолеты и беспилотные летательные аппараты, заявило министерство национальной обороны Турции.

«Утверждения о том, что применялись турецкие самолеты и БПЛА, являются ложью. Это не что иное, как черная пропаганда», – цитирует сообщение турецкого ведомства ТАСС.

Ранее турецкий МИД заявлял, что военного потенциала Азербайджана достаточно для «отражения атак Армении», однако в случае необходимости Турция окажет военную помощь.

В среду азербайджанская сторона сообщила, что армянские военные применили тактические ракетные комплексы «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

После этого руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что сообщения Азербайджана о применении армянскими военными в регионе «Точек-У» не соответствуют действительности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.