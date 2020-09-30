В Карабахе опровергли заявления Баку о применении Арменией «Точки-У»

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что сообщения Азербайджана о применении армянскими военными в регионе «Точек-У» не соответствуют действительности.

«Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию о том, что Армия обороны Арцаха (самоназвание республики – прим. ВЗГЛЯД) применила тактический ракетный комплекс «Точка-У». На фотографии, представленной в качестве доказательства, на самом деле не «Точка-У», а совсем другая ракета», – сообщил информационный штаб республики, передает РИА «Новости».

В среду азербайджанская сторона сообщила, что армянские военные применили тактические ракетные комплексы «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.