Алиев выдвинул условие для прекращения боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Если Армения выполнит это условие, то бои прекратятся, заявил азербайджанский президент, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что дал указание командованию не предпринимать каких-либо мер в отношении гражданского населения Армении. Он уточнил, что у армян нет проблем на территории Азербайджана, в республике проживают тысячи этнических армян с азербайджанским гражданством.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Он добавил, что переговорный формат по Карабаху не дал результатов, и в призывах к диалогу нет необходимости. По словам азербайджанского лидера, республика «восстановит свою территориальную целостность».

Ранее армянский единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что три мирных жителя города Мартакерта на севере Нагорного Карабаха погибли в среду после бомбежки ВС Азербайджана.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.

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