Турция пообещала Азербайджану военную помощь

Военного потенциала Азербайджана достаточно для «отражения атак Армении», однако в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает «Украину по вопросу Крыма, Грузию», и в этом вопросе Турция, по его словам, «права». Поддерживает она и Азербайджан, и «если будет нужно, мы поможем, но сейчас видим, что возможностей Азербайджана хватает», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

«У нас военное сотрудничество с ним, и Азербайджан получил все необходимое ему у других стран, у нас в том числе, и это его право. На поле боя мы можем помочь, если возникнет такая необходимость», – добавил он.

Министр сказал также, что «своими атаками Армения игнорирует все международные права, и на это нужно ответить».

Ранее Анкара пообещала Баку поддержку на поле боя. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция провоцирует большую войну на Кавказе.

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