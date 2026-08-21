Французский политик Филиппо назвал Туска «евроястребом» из-за «Северных потоков»

Tекст: Ольга Иванова

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлением польского премьера Дональда Туска, который призвал Германию отказаться от преследования подозреваемых в подрыве газопроводов, передает РИА «Новости».

Французский политик выразил свое негодование в социальных сетях.

«Премьер-министр Польши Туск, истеричный евроястреб … нацеливается на Германию и даже упрекает ее за то, что она ведет расследование в отношении диверсантов! Мир перевернулся!» – написал Филиппо.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что позиция польского руководства вызывает лишь изумление. Генпрокуратура России уже инициировала дело об акте международного терроризма. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но так их и не получила.

Диверсии на экспортных магистралях «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Оператор Nord Stream AG тогда заявил о беспрецедентных разрушениях, сроки устранения которых оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленного характера инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

Месяцем ранее прокуратура ФРГ обвинила государственные органы Украины в организации подрывов.

До этого польские власти отказались выдавать Германии главного подозреваемого по данному делу.