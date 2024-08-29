В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Власти Польши отказались выдать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на результаты совместного расследования нескольких изданий и датского радио.
21 июня Германия направила в Польшу европейский ордер на арест мужчины по фамилии Ж., подозреваемого в организации терактов.
По данным источников в немецких правоохранительных органах, сначала польская сторона согласилась на арест, но затем перестала выходить на связь. Предположительно, польские власти предупредили подозреваемого об опасности, и 6 июля он покинул страну, передает РИА «Новости».
Немецкие журналисты пишут, что в ходе правительственных консультаций представители Польши дали понять немецкой стороне, что не намерены выдавать подозреваемого, которого они считают «героем».
В целом, отмечают СМИ, Варшава не проявила интереса к расследованию подрыва «Северных потоков», так как польские власти, как и Киев, воспринимали газопроводы как угрозу своей безопасности.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что подозреваемым по делу о подрыве газопроводов является украинский гражданин Владимир Журавлев. По данным Spiegel подозреваемый бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства.