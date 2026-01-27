  • Новость часаПутин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Умер Борис Игнатьев
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    США заявили о «масштабных чистках» в высшем военном руководстве Китая
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    56 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    3 комментария
    27 января 2026, 15:10

    Турецкий источник сообщил о надежде страны на снятие антироссийских санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара рассчитывает на решение проблемы антироссийских санкций, которые особенно осложняют торговлю между Турцией и Россией в банковском секторе.

    Турция надеется на скорое снятие антироссийских санкций, прежде всего в банковской сфере, что должно облегчить торгово-экономическое взаимодействие между Анкарой и Москвой, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник сообщил, что ограничения в банковских операциях являются ключевым препятствием для двусторонней торговли. По его словам, проблема активно обсуждается на межведомственном уровне и консультации по возникающим трудностям ведутся между российской и турецкой сторонами.

    «Санкции действительно создают препятствия нашей торговле, особенно ограничения в банковских операциях. Эти проблемы обсуждаются Турцией и Россией, и мы рассчитываем, что вопрос санкций найдет свое решение, что благоприятно скажется, в частности, на торговых отношениях Анкары и Москвы», – заявил собеседник агентства.

    Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов отмечал, что консультации между государствами продолжаются. Власти России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению Запада, а западные меры не достигают поставленных целей. В западных странах также признавали неэффективность антироссийских ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 для улучшения отношений с США и доступа к истребителям F-35. Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа объемом 22 млрд кубометров. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что вопрос использования Турцией российских комплексов С-400 будет решен в течение четырех-шести месяцев.

    26 января 2026, 20:48
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    Комментарии (18)
    26 января 2026, 21:52
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    Комментарии (21)
    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:38
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (14)
    26 января 2026, 17:15
    «Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    «Аэрофлот» временно перешел на ручную регистрацию пассажиров и багажа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Аэрофлоте» сообщили о временном переходе на ручной режим регистрации пассажиров и багажа в аэропортах на фоне технического сбоя в системе бронирования Leonardo.

    Представители авиакомпании отметили, что в связи с этим увеличивается время прохождения всех предполетных процедур.

    «Регистрация пассажиров и багажа осуществляется только в аэропорту в ручном режиме, что увеличивает время прохождения предполетных процедур», – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

    Напомним, «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 20:02
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Богомаз: Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 19:55
    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ

    Вассерман выступил против запрета готовых решений школьных домашних заданий

    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ
    @ Max Kovalenko/www.imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Готовые домашние задания не стоит запрещать, наоборот имеет смысл создать единый государственный ресурс для их размещения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, такие материалы имеют образовательную ценность – они полезны для самопроверки и самоподготовки школьников.

    Минпросвещения России разработало поправки к закону об информации, предусматривающие запрет на распространение готовых заданий и решений ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников, а также материалов из федерального перечня учебников. Мера направлена на борьбу с недобросовестным использованием готовых ответов и повышение самостоятельности учащихся. При выявлении таких материалов доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. При этом ограничения носят адресный характер и не затронут официально опубликованные учебные и олимпиадные материалы.

    «Запреты, как правило, существуют для того, чтобы их нарушали. Законов сотни, а способов их обхода ищут сотни тысяч. Поэтому добиться полного запрета вряд ли удастся, хотя, возможно, какие-то ограничения и будут введены. Впрочем, я даже не уверен, что такие материалы вообще нужно ограничивать, поскольку задания из домашних работ – это учебный материал», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что готовые домашние задания сами по себе имеют образовательную ценность и могут использоваться в учебных целях, в том числе для разнообразия форм подготовки. По словам депутата, такие материалы полезны не только для самопроверки выполнивших их учеников, но и для других школьников – чтобы познакомиться с полным спектром заданий, прорешать их и аналогичные варианты.

    «К тому же существование самих готовых домашних заданий – это не проблема, потому что взамен опубликованных не так уж сложно придумать новые. Возможно, было бы не лишним создать единый государственный ресурс, но пока существуют и те, что созданы в частном порядке. В любом случае там можно публиковать решения только уже использованных домашних заданий», – подчеркнул Вассерман.

    Комментарии (9)
    26 января 2026, 17:54
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Дельта» столкнулась с кибератакой, из-за которой у владельцев автомобилей по всей России возникли проблемы с доступом к своим машинам, пишут СМИ.

    «Хакеры взломали охранную систему Delta», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Пользователи жалуются на невозможность завести автомобиль, отключить сигнализацию или даже открыть двери.

    Одновременно с этим перестал работать официальный сайт компании и ее служба поддержки по телефону. По данным на текущий момент, информации о том, что были скомпрометированы личные данные клиентов, не поступало. Об организаторах атаки ничего не известно.

    «Дельта» специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, жилых и коммерческих объектов.

    В 2022 году хакеры создали пробку в Москве из автомобилей такси.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 19:28
    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист Хаминский: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский сообщил, что певице Алле Пугачевой грозит крупный штраф, если она не выполнит требование Росприроднадзора снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры.

    По данным Хаминского, ведомство уже выдало предостережение и дало месяц на добровольный демонтаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории. Росприроднадзор потребовал устранить нарушения в течение месяца.

    «Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу. Более того, если будет установлено, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа», – отметил юрист.

    Ранее певица Алла Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 14:52
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 16:20
    Регистрация пассажиров «Аэрофлота» ограничена из-за сбоя системы бронирования Leonardo

    «Аэрофлот» ограничил обслуживание из-за сбоя системы бронирования Leonardo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») временно ограничены регистрация пассажиров и багажа на рейсы «Аэрофлота», а также оформление, переоформление и возврат билетов.

    Авиакомпания сообщила, что неполадки затронули все каналы продаж: сайт, контакт-центр и агентов, передает ТАСС.

    В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям расписания рейсов. Представители перевозчика заверили, что поставщик системы уже работает над восстановлением нормальной работы и прилагает все усилия для скорейшего устранения проблемы.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и уточнять актуальную информацию перед предстоящими полетами.

    В июле прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с техническими проблемами в своих информационных системах.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:22
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    Комментарии (4766)
    26 января 2026, 20:32
    Суд начал рассмотрение дела о хищении 4 млрд рублей у «Россетей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание по уголовному делу о хищении более 4 млрд рублей у юридических лиц, входящих в «Россети», началось в Пресненском суде Москвы.

    На скамье подсудимых оказались экс-гендиректор ООО «КМ групп» Алексей Лаптев, гендиректор ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, а также два бывших заместителя гендиректора ООО «РСК» Дилшад Тофик-кызы Рзаева и Виталий Перебалин, передает ТАСС.

    По словам адвоката Перебалина, его подзащитный полностью признал вину, раскаялся и дал изобличающие показания на других фигурантов дела, а также возместил материальный ущерб. Лаптев, который находится под подпиской о невыезде, также признал вину и участвовал в погашении ущерба.

    Адвокат Николаева сообщил, что его клиент сотрудничал со следствием с момента задержания и дал признательные показания.

    Бывший гендиректор ООО «РСК» Александр Карандин был задержан в России после того, как находился в розыске, и его дело рассматривается отдельно.

    В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал четырех человек по делу о хищениях в компании, входящей в ПАО «Россети».

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 16:04
    Путин провел рабочий завтрак с королем Малайзии в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак в формате тет-а-тет с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Перед началом переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели коллекцию Эрмитажа, где их сопровождал директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА «Новости». По окончании экскурсии лидеры продолжили общение один на один.

    Напомним, накануне Верховный правитель Малайзии Ибрагим прибыл в Петербург. Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 19:05
    Эксперт оценил вероятность вспышки вируса от летучих лисиц в России

    Вирусолог Зверев исключил вспышку вируса Нипах на территории России

    Эксперт оценил вероятность вспышки вируса от летучих лисиц в России
    @ Joachim Hiltmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опасный вирус Нипах, известный с конца 1990-х годов, передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Однако, по его словам, вероятность его распространения в России крайне мала: в стране нет природных переносчиков, а климатические условия не подходят для циркуляции инфекции.

    Эпидемиолог, академик РАН Александр Гинцбург выразил мнение, что особо опасная инфекция Нипах может попасть из Индии на российскую территорию, поскольку из этой страны многие люди ездят в Россию на заработки, а также потому что российские туристы любят посещать Индию. В связи с этим он сообщил о необходимости создать консервы вакцинных препаратов для возможной борьбы с этой болезнью.

    «Этот вирус относится к тому же семейству, что и вирус кори и известный вирус Хендра, который в конце 1990-х годов в Австралии вызвал падеж лошадей на нескольких конюшнях и привел к гибели нескольких человек. Он оказался смертельно опасным. Передался он от так называемых летающих лисиц – одного из видов летучих мышей, распространенных в Австралии, Малайзии, Индии, Бангладеш и питающиеся фруктами. Те, кто бывал в этих странах, наверняка видели, как они висят на деревьях гроздьями», – говорит Зверев.

    Он рассказывает, что основные естественные переносчики вируса Нипах (NiV) тоже летучие лисицы. Сами они не болеют, однако являются переносчиками данного заболевания, поэтому способны заразить как животных, в том числе домашний скот, так и человека при тесном контакте или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих лисиц. Известно, что первая вспышка была зафиксирована в конце 1990-х годов в Малайзии. Название вирус получил по местности, где его впервые и обнаружили.

    «Лично я не разделяю опасений Александра Леонидовича: у нас ничего подобного, скорее всего, не произойдет. Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен», – объясняет собеседник.

    Однако он замечает, что NiV действительно опасен: по имеющимся данным, во время вспышек заболевали по 5–6 человек, из которых один-два, чаще дети, погибали. Вирус вызывает тяжелые респираторные заболевания и может поражать головной мозг, вызывая менингоэнцефалит. При этом академик обращает внимание на то, что летальные исходы во многом связаны с тем, что в этих регионах сложно обеспечить полноценную интенсивную терапию: требуется искусственная вентиляция легких и современное оборудование.

    «И потом, вирус размножается при определенных климатических условиях, которых в России нет, и у нас отсутствуют его природные резервуары – летающие лисицы. Поэтому представить возникновение вспышки в нашей стране крайне сложно», – считает Зверев.

    По его мнению, в России никаких специальных мер предосторожности не требуется, кроме обычных санитарных правил: соблюдение гигиены, мытье рук. При поездках в страны Юго-Восточной Азии и Австралию важно избегать контактов с дикими животными, особенно с летучими мышами и всеми их видами. В их популяции, уточняет академик, циркулирует множество опасных для человека вирусов: Марбурга, Эбола, Хендра, Нипах, вирус бешенства и другие. Летучие мыши устойчивы к этим вирусам благодаря сформировавшемуся коллективному иммунитету, но передача заболевания человеку, нередко через сельскохозяйственных животных, может приводить к крайне тяжелым формам заболеваний.

    Ранее бывший санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам избегать поездки в места, где на данный момент зафиксирована вспышка вируса. Роспотребнадзор заявил что пока случаи завоза вируса Нипах в Россию не зафиксированы.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 18:17
    Путин указал Беглову на необходимость решения вопроса с яслями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Петербурга Александра Беглова на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    Путин подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для города, передает ТАСС.

    Беглов доложил президенту, что с 2019 по 2024 год в Петербурге построено 320 недостающих социальных объектов, включая школы и детские сады. «Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», – сообщил губернатор.

    Путин сразу уточнил ситуацию с яслями и получил ответ, что власти начали работать над этим вопросом, но больших успехов пока нет. Беглов отметил, что город пока только приступил к решению этой проблемы.

    Ранее Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.

    Комментарии (0)
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры
    Стармер надел очки-авиаторы и высмеял Макрона
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России
    Во Франции одобрили законопроект о запрете соцсетей детям младше 15 лет
    Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

