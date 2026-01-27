Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.4 комментария
Турецкий источник сообщил о надежде страны на снятие антироссийских санкций
Анкара рассчитывает на решение проблемы антироссийских санкций, которые особенно осложняют торговлю между Турцией и Россией в банковском секторе.
Турция надеется на скорое снятие антироссийских санкций, прежде всего в банковской сфере, что должно облегчить торгово-экономическое взаимодействие между Анкарой и Москвой, передает РИА «Новости».
Турецкий дипломатический источник сообщил, что ограничения в банковских операциях являются ключевым препятствием для двусторонней торговли. По его словам, проблема активно обсуждается на межведомственном уровне и консультации по возникающим трудностям ведутся между российской и турецкой сторонами.
«Санкции действительно создают препятствия нашей торговле, особенно ограничения в банковских операциях. Эти проблемы обсуждаются Турцией и Россией, и мы рассчитываем, что вопрос санкций найдет свое решение, что благоприятно скажется, в частности, на торговых отношениях Анкары и Москвы», – заявил собеседник агентства.
Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов отмечал, что консультации между государствами продолжаются. Власти России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению Запада, а западные меры не достигают поставленных целей. В западных странах также признавали неэффективность антироссийских ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 для улучшения отношений с США и доступа к истребителям F-35. Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа объемом 22 млрд кубометров. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что вопрос использования Турцией российских комплексов С-400 будет решен в течение четырех-шести месяцев.