Пашинян указал на действия Баку против российских миротворцев в Карабахе

Наступательные действия ВС Азербайджана в Гадрутском районе Нагорного Карабаха направлены также на обесценивание деятельности российских миротворцев в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации, которое транслировали местные телеканалы.

«Действия Азербайджана имеют ярко выраженный провокационный характер, но они также направлены на обесценивание деятельности миротворческой миссии РФ в Арцахе [Самоназвание Карабаха]. Они хотят показать, что миротворцы не в силе остановить провокационные действия. Судьба сел Хцаберд и Хин-Тагер является первым серьезным испытанием для российских миротворцев», – передает его слова ТАСС.



Пашинян добавил, что сейчас Армения и Азербайджан близки к началу процесса обмена пленными. «Мы вплотную приблизились к началу процесса обмена пленными, возвращения наших пленных. Очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы пленных. На этом этапе мы будем возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном», – сказал глава армянского правительства.

Кроме того, Пашинян заявил, что не уйдет в отставку без волеизъявления народа.

«От статуса, данного мне народом, я могу отказаться только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра», – заявил он. Также премьер опроверг слухи о том, что его семья покинула Армению

В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.