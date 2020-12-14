Баку и Ереван начали обмен пленными

Между Баку и Ереваном начался процесс обмена военнопленными и заложниками, захваченными во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявила государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«В результате переговоров, проведенных при участии международных организаций и командования миротворческих сил России, достигнута договоренность об обмене с армянской стороной пленными и заложниками по принципу «всех на всех» и 14 декабря началось взаимное возвращение пленных и заложников», – перадает сообщение госкомиссии РИА «Новости».

Ранее Азербайджан и Армения согласовали обмен пленными в Карабахе по принципу «всех на всех». Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, это касается как тех, кто попал в плен во время последнего военного конфликта, так и тех, кто оказался там до этого

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.