Ереван согласовал с Баку обмен пленными по принципу «всех на всех»

Ереван и Баку согласовали обмен пленными в Нагорном Карабахе по принципу «всех на всех». Это касается как тех, кто попал в плен во время последнего военного конфликта, так и тех, кто оказался там до этого, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена «всех на всех», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».

Также, по словам премьера, необходимо разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых появятся в будущем. Он отметил, что важной проблемой остается поиск без вести пропавших лиц. Как сообщил Пашинян, из Карабаха с 9 ноября были вывезены 600 тел погибших солдат, 500 тел находятся на этапе опознания.

«С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших», – сказал премьер.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Глава государства Владимир Путин назвал решение по Карабаху сложным, но необходимым.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.