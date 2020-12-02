Путин назвал решение по Карабаху сложным, но необходимым

Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, но по Нагорному Карабаху были приняты необходимые решения, заявил президент Владимир Путин.

Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху последовательно реализуется, на линии соприкосновения работают миротворцы, заявил президент. Глава государства также уточнил, что Москва заинтересована в подключении всех партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ для гуманитарной помощи людям в Карабахе. «Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе – итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Президент указал, что Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, но по Карабаху были приняты необходимые решения. Путин заявил, что задача России заключается в поддержке премьера Армении Никола Пашиняна, чтобы наладить мирную жизнь и помочь людям, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российская база в Эребуни на аэродроме совместного базирования Армении и России вблизи Еревана начала работать в «сирийском» режиме.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.