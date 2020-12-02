Российская база под Ереваном заработала в «сирийском» режиме

Российская база в Эребуни на аэродроме совместного базирования Армении и России вблизи Еревана начала работать в «сирийском» режиме, сообщает военкор Семен Пегов со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны России.

«Российская база в Эребуни работает в «сирийском» режиме. Как сообщают источники, близкие к руководству Минобороны России, истребители ВКС несут боевое дежурство в воздухе в круглосуточном режиме. То есть в небе над Арменией постоянно находится по крайней мере один российский истребитель», – сообщает Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Он уточнил, что присутствие в воздушном пространстве происходит в режиме ротации, ее график не афишируется по понятным причинам.

«Подобный «сирийский» подход (та же схема работает и в Хмеймиме) обеспечивает не только безопасность передвижения российских миротворческих колонн, но и является определенной гарантией безопасности мирного населения», – добавил военкор.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.