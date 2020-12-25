Пашинян удержал власть вопреки всему

Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?

Пришедший к власти по итогам революции, ориентирующийся на Запад, блокирующийся с Лукашенко по чувствительному для России вопросу единого энергетического рынка ЕАЭС, Никол Пашинян почти не имел симпатизантов в российском политическом классе, за исключением нескольких этнических армян.

Теперь, когда и эти армяне от него отвернулись, Пашиняна не то чтобы жаль (в конце концов он сам виноват в своих действиях и бездействиях), но злорадствовать по поводу его злоключений уже не тянет – как человек, политик и верховный главнокомандующий он несет действительно тяжелый крест через длинный коридор позора.

Его отношения с собственным народом приняли характер травли. Премьер собирается посетить кладбище, но там его уже ждут ветераны карабахской войны, чтобы прогнать восвояси. Премьер входит в храм, а настоятель отказывается пожимать руку и велит готовиться к божьему суду. Премьер едет на работу, однако подходы к зданию правительства охраняются толпой, вооруженной камнями и куриными яйцами.

Дело тут не только в позорно проигранной войне. Как уверяют в оппозиции, сохранение власти в руках Пашиняна будет стоит Армении новых территориальных потерь.

Сейчас на первых полосах армянских газет конфликт в Сюникской области. В ходе демаркации госграницы азербайджанские военные потребовали у армян освободить полтора десятка домов в приграничном селении: по их данным, это уже Азербайджан. Премьер Армении выехал в регион, успел посетить два населенных пункта, а проехать дальше ему помешали местные жители, в том числе, мэр крупнейшего города области – Гориса – Аруш Арушанян.

За это ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям УК, в том числе в организации массовых беспорядков, но суд отказался арестовывать политика. Судьи теперь тоже ненавидят Пашиняна.

«Чем позже мы сместим его, тем больше потеряем. Теперь они заключат договор с Азербайджаном и зафиксируют эти границы, тогда уже у нас будут большие проблемы с возвращением границ. Он разрушил страну. Он должен сидеть в тюрьме. Он преступник».

Это говорит не кто-нибудь, а Вазген Манукян – кандидат на роль нового руководителя правительства сразу от нескольких оппозиционных движений. Манукян политик не то чтобы популярный, но очень уважаемый: он был первым премьером постсоветской Армении и главой Минобороны в период тогдашней, успешной войны за Карабах.

Кстати, самый уважаемый в Армении человек, католикос всех армян Гарегин II тоже выступает за отставку Пашиняна.

«Все понимают, что со стороны премьера имели место и предательство, и плохое управление, – объясняет истоки этой почти тотальной ненависти к Пашиняну директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян в комментарии для газеты ВЗГЛЯД. – Значит, над ним и его командой должен быть проведен своеобразный судебный процесс».

В таких условиях казалось, что дни Пашиняна, как главы правительства и как действующего политика, сочтены. На эту неделю было запланировано несколько крупных оппозиционных акций в Ереване с перекрытием центральных улиц и разбитием лагеря на местном майдане. Ожидалась огромная народная сила, которая сбросит премьера в небытие. Но вместо этого министры с Пашиняном во главе, которых обещали не пропустить на еженедельное совещание, начали его практически без опоздания.

Да, улицы действительно перекрывали – на несколько минут и по договоренности с полицией. Да, палаточный лагерь возник, но по размерам он сгодится для очень скромной группы туристов. Да, на акцию протеста вышли тысячи человек, но в определенный момент казалось, что полиции на площади Республики все-таки больше.

Проще говоря, Пашиняна не свергли, потому как народ на это свержение не явился. Ереван вроде как бурлит, но происходящее там не идет ни в какое сравнение ни с Киевом 2014 года, ни с Минском 2020-го. Впрочем, сравнения с чужими столицами и не требуются: в Ереване отлично помнят, как выглядит настоящая народная революция, ведь именно она привела Пашиняна к власти всего два с половиной года назад.

Армянские политологи объясняют эту апатию населения совокупностью факторов – от начала морозов и близости праздников до пандемии и депрессии, вызванной проигрышем в войне, тысячами жертв и болезненными территориальными потерями.

Но в первую очередь в глаза бросается то, что оппозиция не предлагает сколь-либо внятного плана действий, которые должны последовать за символической «казнью» Пашиняна. По сути она предлагает отрицать реальность и вести себя так, будто война не проиграна, просто армяне взяли перерыв.

Это, кстати говоря, категорически неприемлемо для России. Теперь на кону не только ее внешнеполитический престиж, но и жизни миротворцев: Москва ответственна за мир в регионе и за то, чтобы договоренности между сторонами конфликта выполнялись. Пашинян под ними подписался, ему их и имплементировать, выпив эту чашу с цикутой до дна.

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Именно поэтому оппозицию, пытающуюся привлечь внимание официальной Москвы посулами вроде открытия новых военных баз, та окатила ледяным равнодушием. А критика Пашиняна в государственных СМИ РФ практически сошла на нет.

Проблема в том, что с Россией в этом смысле солидарны и другие игроки, которых армяне ненавидят – азербайджанцы и турки. Для них тоже важно, чтобы Пашинян выполнил свои обязательства. Что же касается Запада, там изначально держали нынешнего премьера за своего человека, а от текущего внутриполитического конфликта устранились – других проблем хватает.

То есть Пашинян стал таким руководителем армянского государства, который устраивает все внешние силы, включая откровенно враждебные к Армении, но не устраивает самих армян. Буквально за пару месяцев народный герой превратился чуть ли не в зарубежного ставленника, управляющего враждебной у нему страной как протекторатом.

На деле это не совсем так, точнее – совсем не так, и власть премьера держится сейчас не на поддержке из-за рубежа, а на лояльности силовиков и контроле за парламентом, где партию власти представляют в основном те люди, которые своей карьерой обязаны лично Пашиняну. Более-менее структурированная политическая альтернатива им – это либо представители старой власти, претензии к которой пока что не забылись, либо атлантисты, грозящие поставить под угрозу жизненно важные отношения с Россией, либо миньоны скандально известного олигарха Гагика Царукяна.

Но рано или поздно Пашинян все-таки уйдет, а осадок у армян останется. Сейчас, пока недавняя история еще свежа в памяти, никто не посмеет заявить, что премьер Армении – это представитель оккупационных сил, азербайджанских и российских. Но впоследствии такая легенда обязательно будет структурирована в интересах соперников Москвы в регионе, и в этой мифологии мы рискуем стать теми, кто поддерживал «предателя Пашиняна» в период «кражи земель», а впоследствии удерживал армянский народ от неизбежного реванша.

На Кавказе всегда виноват не ты сам, а соседи. И подобного рода маразматические легенды приживаются слишком легко.