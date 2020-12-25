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25 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Как наследие нацистского адмирала усилило советский подводный флот

Карл Дениц был выдающимся мастером подводной войны общественное достояние
24 декабря исполнилось 40 лет со дня смерти гроссадмирала Карла Деница, командовавшего ВМС Германии во время Второй мировой. Все знают, что Дениц был преемником Гитлера на посту главы нацистского государства и был осужден в Нюрнберге как военный преступник. Однако уже после войны СССР использовал наследие адмирала Деница для усиления своего подводного флота. Как именно это произошло? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...

СНГ перестало быть постсоветским

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    Пашинян удержал власть вопреки всему

    Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд    25 декабря 2020, 11:30
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?

    Пришедший к власти по итогам революции, ориентирующийся на Запад, блокирующийся с Лукашенко по чувствительному для России вопросу единого энергетического рынка ЕАЭС, Никол Пашинян почти не имел симпатизантов в российском политическом классе, за исключением нескольких этнических армян.

    Теперь, когда и эти армяне от него отвернулись, Пашиняна не то чтобы жаль (в конце концов он сам виноват в своих действиях и бездействиях), но злорадствовать по поводу его злоключений уже не тянет – как человек, политик и верховный главнокомандующий он несет действительно тяжелый крест через длинный коридор позора.

    Его отношения с собственным народом приняли характер травли. Премьер собирается посетить кладбище, но там его уже ждут ветераны карабахской войны, чтобы прогнать восвояси. Премьер входит в храм, а настоятель отказывается пожимать руку и велит готовиться к божьему суду. Премьер едет на работу, однако подходы к зданию правительства охраняются толпой, вооруженной камнями и куриными яйцами.

    Дело тут не только в позорно проигранной войне. Как уверяют в оппозиции, сохранение власти в руках Пашиняна будет стоит Армении новых территориальных потерь.

    Сейчас на первых полосах армянских газет конфликт в Сюникской области. В ходе демаркации госграницы азербайджанские военные потребовали у армян освободить полтора десятка домов в приграничном селении: по их данным, это уже Азербайджан. Премьер Армении выехал в регион, успел посетить два населенных пункта, а проехать дальше ему помешали местные жители, в том числе, мэр крупнейшего города области – Гориса – Аруш Арушанян.

    За это ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям УК, в том числе в организации массовых беспорядков, но суд отказался арестовывать политика. Судьи теперь тоже ненавидят Пашиняна.

    «Чем позже мы сместим его, тем больше потеряем. Теперь они заключат договор с Азербайджаном и зафиксируют эти границы, тогда уже у нас будут большие проблемы с возвращением границ. Он разрушил страну. Он должен сидеть в тюрьме. Он преступник».

    Это говорит не кто-нибудь, а Вазген Манукян – кандидат на роль нового руководителя правительства сразу от нескольких оппозиционных движений. Манукян политик не то чтобы популярный, но очень уважаемый: он был первым премьером постсоветской Армении и главой Минобороны в период тогдашней, успешной войны за Карабах.

    Кстати, самый уважаемый в Армении человек, католикос всех армян Гарегин II тоже выступает за отставку Пашиняна.

    «Все понимают, что со стороны премьера имели место и предательство, и плохое управление, – объясняет истоки этой почти тотальной ненависти к Пашиняну директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян в комментарии для газеты ВЗГЛЯД. – Значит, над ним и его командой должен быть проведен своеобразный судебный процесс».

    В таких условиях казалось, что дни Пашиняна, как главы правительства и как действующего политика, сочтены. На эту неделю было запланировано несколько крупных оппозиционных акций в Ереване с перекрытием центральных улиц и разбитием лагеря на местном майдане. Ожидалась огромная народная сила, которая сбросит премьера в небытие. Но вместо этого министры с Пашиняном во главе, которых обещали не пропустить на еженедельное совещание, начали его практически без опоздания.

    Да, улицы действительно перекрывали – на несколько минут и по договоренности с полицией. Да, палаточный лагерь возник, но по размерам он сгодится для очень скромной группы туристов. Да, на акцию протеста вышли тысячи человек, но в определенный момент казалось, что полиции на площади Республики все-таки больше.

    Проще говоря, Пашиняна не свергли, потому как народ на это свержение не явился. Ереван вроде как бурлит, но происходящее там не идет ни в какое сравнение ни с Киевом 2014 года, ни с Минском 2020-го. Впрочем, сравнения с чужими столицами и не требуются: в Ереване отлично помнят, как выглядит настоящая народная революция, ведь именно она привела Пашиняна к власти всего два с половиной года назад.

    Армянские политологи объясняют эту апатию населения совокупностью факторов – от начала морозов и близости праздников до пандемии и депрессии, вызванной проигрышем в войне, тысячами жертв и болезненными территориальными потерями.

    Но в первую очередь в глаза бросается то, что оппозиция не предлагает сколь-либо внятного плана действий, которые должны последовать за символической «казнью» Пашиняна. По сути она предлагает отрицать реальность и вести себя так, будто война не проиграна, просто армяне взяли перерыв.

    Это, кстати говоря, категорически неприемлемо для России. Теперь на кону не только ее внешнеполитический престиж, но и жизни миротворцев: Москва ответственна за мир в регионе и за то, чтобы договоренности между сторонами конфликта выполнялись. Пашинян под ними подписался, ему их и имплементировать, выпив эту чашу с цикутой до дна.

    Именно поэтому оппозицию, пытающуюся привлечь внимание официальной Москвы посулами вроде открытия новых военных баз, та окатила ледяным равнодушием. А критика Пашиняна в государственных СМИ РФ практически сошла на нет.

    Проблема в том, что с Россией в этом смысле солидарны и другие игроки, которых армяне ненавидят – азербайджанцы и турки. Для них тоже важно, чтобы Пашинян выполнил свои обязательства. Что же касается Запада, там изначально держали нынешнего премьера за своего человека, а от текущего внутриполитического конфликта устранились – других проблем хватает.

    То есть Пашинян стал таким руководителем армянского государства, который устраивает все внешние силы, включая откровенно враждебные к Армении, но не устраивает самих армян. Буквально за пару месяцев народный герой превратился чуть ли не в зарубежного ставленника, управляющего враждебной у нему страной как протекторатом.

    На деле это не совсем так, точнее – совсем не так, и власть премьера держится сейчас не на поддержке из-за рубежа, а на лояльности силовиков и контроле за парламентом, где партию власти представляют в основном те люди, которые своей карьерой обязаны лично Пашиняну. Более-менее структурированная политическая альтернатива им – это либо представители старой власти, претензии к которой пока что не забылись, либо атлантисты, грозящие поставить под угрозу жизненно важные отношения с Россией, либо миньоны скандально известного олигарха Гагика Царукяна.

    Но рано или поздно Пашинян все-таки уйдет, а осадок у армян останется. Сейчас, пока недавняя история еще свежа в памяти, никто не посмеет заявить, что премьер Армении – это представитель оккупационных сил, азербайджанских и российских. Но впоследствии такая легенда обязательно будет структурирована в интересах соперников Москвы в регионе, и в этой мифологии мы рискуем стать теми, кто поддерживал «предателя Пашиняна» в период «кражи земель», а впоследствии удерживал армянский народ от неизбежного реванша.

    На Кавказе всегда виноват не ты сам, а соседи. И подобного рода маразматические легенды приживаются слишком легко. 


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