Поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
Разделы

Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
Перейти в раздел…

Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
Перейти в раздел…

Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее определенно не делает мир лучше. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
Подробности...

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
Подробности...

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...
Перейти в раздел…
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
Перейти в раздел…
Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
Верите ли вы в честность американских выборов?
  • Да

  • Нет
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИДе уточнили роль Турции в урегулировании конфликта в Карабахе
    ООН выразила благодарность России за достижение соглашения о мире в Карабахе Путин произвел кадровые перестановки в правительстве Пашинян: Армения упала, но не скатилась в пропасть Коронавирус назвали причиной эпидемии психических расстройств
    В Армению прибыли более 200 российских миротворцев Fox News сообщил о фальсификациях на выборах в США Зеленский попросил Меркель помочь получить вакцину от коронавируса Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
    Эрдоган назвал правильным шагом соглашение по Карабаху ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию 8,5 тыс. евро за задержание на Болотной площади Азербайджан возбудил дело после крушения российского вертолета Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

    «Поехал – там живи»


    Лукашенко пояснил поручение не пускать в Белоруссию уехавших на заработки врачей

    вопросы безопасности


    Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону

    «Выжить можно»


    Кокорин рассказал об условиях в колонии, куда отправили Ефремова

    Видео

    гарант безопасности


    Россия остановила войну в Нагорном Карабахе

    социальные сети


    США вырастили глобального монстра политической цензуры

    выборы в США


    Трампа обязательно предадут

    инструмент инвестиций


    Мир нашел новую альтернативу доллару

    Сговор элит?


    Игорь Караулов: У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

    Генетическая память


    Максим Соколов: Инерция страха закончилась, надо создавать новую

    слабость украинского президента


    Глеб Простаков: Украина становится Киргизией

    роль спецслужб


    В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

    на ваш взгляд


    Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?

    Поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество

    Толпа ворвалась в парламент Армении и устроила там дебош    10 ноября 2020, 21:15
    Фото: VAHRAM BAGHDASARYAN/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Ярость и разочарование политическим руководством страны - эти и многие другие эмоции испытывают сейчас жители Армении и Нагорного Карабаха. Это стало следствием проигрыша второй карабахской войны и заключением мирного соглашения на условиях победителя – Азербайджана. Как происходящее скажется на судьбе премьер-министра Армении Никола Пашиняна и чем власти страны оправдывают свое поражение?

    Буквально через несколько минут того, как в Ереване узнали о подписании трёхстороннего соглашения о прекращении огня и вводе в Карабах российских миротворцев, в столице Армении начались погромы правительственных зданий. Группы агрессивно настроенных мужчин ворвались сперва в дом правительства, где разгромили кабинет премьер-министра и вынесли оттуда государственные символы и личные вещи Николы Пашиняна (утром Пашинян пояснил, что у него унесли компьютер, парфюм и водительские права). Затем протестующие направились к парламенту, ворвались внутрь, оккупировали зал заседаний, делали селфи и ругались. Под руку им попался спикер парламента Арарат Мирзоян, которого избили до полусмерти. Сейчас он в реанимации и ему требуется операция.

    Протестующие требовали отставки Никола Пашиняна, а также встречи с военными – в первую очередь с руководством Генштаба Армении. Кроме того, та часть протестующих, которая могла внятно формулировать свои мысли, а не просто материться, требовала дезавуировать подпись Пашиняна под соглашением о прекращении огня и продолжать войну до победного конца. Периодически звучали и антироссийские лозунги.

    Бросается в глаза, что все эти героически и патриотически настроенные мужчины, часть из которых была одета в подобие камуфляжной формы без знаков различия, находились почему-то в Ереване, а не на фронте.

    Ранее 17 оппозиционных партий подписали коллективное письмо с требованием отставки Пашиняна «из-за неспособности власти противостоять внутренним и внешним вызовам» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Они заявили о «банкротстве нынешней власти», объясняя этим поражение в Карабахе. При этом из 17 партий, подписавших это обращение, только одна, «Процветающая Армения» имеет фракцию в парламенте, зато вторую по численности - 24 депутата из 132. Кроме того, лидеры оппозиции потребовали создания нового исполнительного органа, который сможет решить военно-политические проблемы. Одна из главных претензий оппозиции к соглашению о прекращении огня – оно было заключено внезапно и никак не обсуждалось в обществе.

    Под утро, когда погромщики ушли из центра города, а правительственные здания оцепила полиция, с руководством трёх оппозиционных партий встретился начгенштаба Армении генерал-полковник Оник Гаспарян. Надо сказать, что у оппозиции есть много вопросов к этому высокопоставленному военному, который считается приближённым Пашиняна, поскольку они родились и выросли в одном городе, Иджеване.

    Тем не менее, армия на данный момент в Армении – практически единственный источник власти. Роль военных в политической жизни Армении резко выросла за полтора месяца войны. Выступая с обращением к нации, Никол Пашинян ссылался именно на позицию армии, которая и стала решающей для подписания им соглашения о прекращении огня. «Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан», – заявил он.

    По словам Пашиняна, если бы о соглашении было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности. «Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее», – сказал премьер-министр.

    Позиция Пашиняна предельно проста: во всём виноваты прежние власти Армении, а также коррупционеры и дезертиры. Он обвиняет прежние правительства Армении (сразу все) в том, что война проиграна. Примерно в том же духе высказывается и президент Карабаха Араик Арутюнян, который на прямой вопрос о том, почему карабахская армия не имела современного вооружения и оказалась не готова к войне ответил, что «за это будут отвечать те, кто занимал ответственные должности в последние десятилетия». А сам он всё это время, видимо, был где-то в другом месте.

    Своё нежелание ранее подписывать так называемые Казанские соглашения Пашинян объяснял тем, что они однозначно предусматривали передачу Азербайджану пяти районов «пояса безопасности» в обмен на гарантии мира. Пашинян посчитал это соглашение невыгодным. Нынешнее же соглашение ещё более невыгодно Армении и похоже на капитуляцию, но оно подписано в ситуации, когда всё практически пропало, а продолжение сопротивления привело бы для Армении и НКР к страшным потерям.

    Есть, правда, мнение, что Пашинян находился под впечатлением докладов нового руководства Генштаба после событий лета этого года, когда армянам худо-бедно удалось отбиться. Тот же самый генерал Оник Гаспарян полагал, что карабахская и армянская армии без какой-либо российской помощи дойдут до Баку.

    «Мы хотели хоть как-то приблизить решение по статусу Карабаха. Это и привело к войне. Знали ли мы, что будет война? Конечно. Готовились ли к ней? Конечно. И июль 2020 года показал, что вооружённые силы готовы к войне против Азербайджана, и Баку убедился, что собственными силами не добьётся успеха. Поэтому Турция, перебросив наёмников, создала обстановку, когда армянской армии пришлось воевать сразу против трёх сил (имеются в виду Азербайджан, Турция и сирийские боевики, - ВЗГЛЯД). Наши солдаты, офицеры и генералы воевали, не жалея себя», - сказал Пашинян.

    Звучит не очень убедительно, поскольку, по Пашиняну, радикальные изменения в азербайджанской армии произошли буквально за два месяца. Но с таким же успехом и армянская армия могла бы за эти самые август-сентябрь симметрично отреагировать на приготовления Баку. Только для этого не надо было разрушать отношения с Москвой.

    Никол Пашинян впервые обратился в Москву с просьбой о помощи 31 октября, то есть более чем через месяц боёв, когда ситуация уже выглядела очень опасной. За два года своего правления он почти до основания разрушил отношения с Россией. В армии, Генштабе, в разведке и полиции началась кадровая чехарда. Бурная антироссийская риторика делала сомнительным перспективы военно-технического и разведывательного сотрудничества Москвы и Еревана.

    Армейское командование уже тогда предупреждало Пашиняна об опасном развитии событий на фронте и об отсутствии резервов. Ему даже пришлось срочно возвращать в строй уволенных летом известных генералов, в частности, бывшего начгенштаба Артака Давтяна. Но за последние десять дней положение на фронте только неуклонно ухудшалось и к 7 ноября появились признаки катастрофы. Глава НКР утверждает, что если бы военные действия не были бы приостановлены, то «через несколько дней или недель» можно было говорить о потере всего Карабаха.

    Глава Карабаха (или того, что от него осталось) Араик Арутюнян во вторник первым произнёс словосочетание «гражданская война» применительно к политической ситуации в обоих армянских государствах. С целью её избежать и сплотить нацию он намерен провести встречу с руководством Армии обороны Карабаха и общественными силами. При этом по Армении курсируют панические слухи о том, что «сейчас войдут турецкие войска» и о якобы передаче Азербайджану нескольких сёл в Тавушском районе на севере Армении. Эмоционально атмосфера накалена в обществе до предела.

    При этом Пашинян по-прежнему отказывается уходить в отставку и даже призывает своих сторонников на митинг.

    Министерство обороны и Генеральный штаб Армении выступили в середине дня с совместным заявлением, в котором призвали «воздерживаться от действий, способных расшатать основы государственности и, извлекая уроки из всех допущенных ошибок, создать сильную и боеспособную армию, которой достоин героический армянский народ». С успокаивающим и примирительным заявление выступил и католикос Гарегин II. Но при этом Его Святейшество призвал власти, то есть Пашиняна, «представить основательные и исчерпывающие объяснения» принятого трёхстороннего соглашения о прекращении огня.

    Понятно, что армянская нация разочарована, раздражена и уязвлена. Никто не любит проигрывать. Пока сложно представить, кто или что, кроме армии, может стабилизировать ситуацию в Ереване и Степанакерте. Для Армении и армянской нации сейчас не те времена, чтобы можно было громить правительственные здания или «дератифицировать» соглашение о мире (а такие идеи уже поступают от ряда политических сил).

    С другой стороны, та небольшая группа лиц, которая случайно, буквально с улицы пришла к власти в Ереване два года назад, могла бы осознать теперь степень своей ответственности за произошедшее в последние дни. Если еще не поздно.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •