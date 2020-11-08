Азербайджан преждевременно обрадовался победе над армянами

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8 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

Население Литвы стремительно стареет ZUMA/ТАСС
Все более печальные прогнозы озвучивают литовские аналитики в связи с демографической ситуацией в стране. Теперь выясняется, что уже в ближайшие десятилетия население Литвы станет одним из самых старых в Европе. Почему литовцы бегут из своей страны, как это связано с развалом СССР – и какие последствия в связи с этим ожидают литовское государство? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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У Трампа не получилось отменить будущее

Дмитрий Ольшанский, публицист
Новый порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат. Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин. Подробности...
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Республиканцы «сливают» Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна. Подробности...
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На Украине новый государственный переворот

Павел Волков, публицист
Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

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11:04

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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Азербайджан преждевременно обрадовался победе над армянами

    Воюющим сторонам, похоже, придется настроиться на долгую осаду горной твердыни    8 ноября 2020, 19:10
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    В Баку отпраздновали взятие Шуши – второго по величине и первого по стратегической значимости города Нагорного Карабаха, оборонять который им когда-то помогал отряд Шамиля Басаева. Армянские военные возражают: город не пал, вражеский штурм отбит. Кто прав? И почему эта точка на карте важна настолько, что от нее зависит само существование Карабаха?

    Азербайджанские вооруженные силы взяли стратегически важный карабахский город Шуша, заявил президент республики Ильхам Алиев, обратившись в воскресенье к нации. «8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными», – подчеркнул лидер Азербайджана. 

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу оперативно поздравил союзника с «освобождением его культурной столицы Шуши». «В День государственного флага (отмечается в Азербайджане 9 ноября) славный азербайджанский флаг также будет развеваться в Шуше, чтобы больше не опускаться. Живи благополучно с трехцветным флагом, Азербайджан!» – провозгласил он.

    Однако, судя по заявлениям армянской стороны, в Шуше продолжает развеваться другой триколор – красно-сине-оранжевый флаг Нагорно-Карабахской республики. Бои за город продолжаются, подчеркнул официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

    Многочисленные опровержения слов Алиева поступают и из других армянских источников.

    Тем не менее, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, очевидно, что азербайджанская армия дошла до позиций, крайне важных для возможности Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) продолжать дальнейшее сопротивление.

    С точки зрения армян, 28 лет назад город Шуша (по-армянски – Шуши) был освобожден от азербайджанской оккупации, что во многом предопределило победу Нагорно-Карабахской республики в первой войне.

    Этот город в десяти километрах к юго-западу от столицы НКР Степанакерта был взят на День Победы, 9 мая 1992 года, войсками Аркадия Тер-Тадевосяна по прозвищу «Коммандос». Считается, что карабахскому командиру помог опыт горной войны, полученный во время «оказания интернациональной помощи» Афганистану – без этих навыков штурм бы не удался. 

    Кстати, азербайджанцам, защищавшим Шушу, помогали чеченские боевики во главе с небезызвестным Шамилем Басаевым.

    Появились сообщения о том, что сейчас азербайджанцы пытаются отбить Шушу также не без сомнительной помощи, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. «По некоторым данным, Баку задействовал не только до пяти тысяч бойцов турецкого спецназа, но и от полутора до двух тысяч боевиков, переброшенных при поддержке Турции из Сирии», – отметил собеседник.

    Официальный Баку не подтверждает эти сообщения и категорически отрицает присутствие на своей территории бойцов из туркоманских сирийских группировок.

    «Азербайджанская сторона, по восточному обычаю, несколько преувеличивает свой успех. Ночная атака на Шушу была отбита»,

    – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный аналитик Евгений Крутиков. По его данным, и наступающая, и обороняющаяся сторона несут серьезные потери.

    Учитывая стратегическое значение Шуши, цели азербайджанской стороны понятны, пояснил эксперт. «Город расположен на скале, которая возвышается над Степанакертом. Изначально Шуша и была главным городом Карабахского ханства, потом внизу разросся город, который позже стал нынешней столицей. Степанакерт отсюда виден как на ладони», – рассказал Крутиков.

    «В первую войну, пока армяне не отбили Шушу, на участке скалы близ старой мечети и рынка стояли азербайджанские «Грады» и били по Степанакерту, который был совершенно открытым пространством. Это стратегическая позиция, которая определяет всю оборону Нагорного Карабаха, без нее войну можно заканчивать. Достаточно поставить там те же «Грады» или «Смерчи» и методично сносить то, что останется от Степанакерта. Нагорного Карабаха в том виде, в котором мы его понимаем, более существовать не будет», – подчеркнул военный эксперт.

    Но дело в том, что захватить Шушу сложно, опять-таки в силу его географического расположения:

    «Это скала круглой формы, сверху крепость. К городу ведет всего одна дорога – в Степанакерт. Армянам удалось взять город в 1992 году только с привлечением профессиональных альпинистов и отрядов, имевших специальную подготовку».

    Сейчас иная ситуация – азербайджанцы выдвинули через ущелье Аветараноц лишь небольшую диверсионную группу. «С точки зрения численности эта группа – довольно крупная, но для взятия города этого недостаточно», – считает Крутиков. При этом, добавил он, есть очень большая вероятность, что этой ночью попытка подняться на скалу будет повторена.

    Очень большое, если не решающее воздействие на армянскую оборону оказывают атаки азербайджанских беспилотников. «Их очень много, действия БПЛА дают очень тяжелые потери, в том числе в технике, разрушая армянскую стену обороны. Противодействовать этим атакам практически невозможно. Если бы не было преимущества в воздухе благодаря беспилотникам, то ни о каком штурме города речи бы не шло», – отметил Крутиков.

    Если перекрыть ведущую в Степанакерт дорогу, что сейчас пытаются сделать азербайджанцы, и встать полукругом внизу горы, на которой располагается Шуша, получится классическая осада средневековой крепости.

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?



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    Но для организации осады Азербайджану необходимо подтянуть в этот район более крупные силы. «Ему просто не хватает пехоты, чтобы это сделать путем фронтального наступления. При этом накануне вечером и в воскресенье ночью дело дошло до такого сближения сторон, после которого начались схватки в рукопашной. Это уже совершенно новая ситуация для азербайджанской армии, к такому они не привыкли», – указал Крутиков.

    Однако, напомнил со своей стороны Семен Багдасаров, армии НКР приходится держать оборону в крайне стесненных условиях, хотя представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее заявил: «Ждите и верьте в нашу армию».

    Есть указания на то, что армия Республики Армения не участвовала и не будет участвовать в боевых действиях в Карабахе. «Все 42 дня конфликта оборону держит исключительно Армия обороны Нагорного Карабаха и так называемые добровольческие формирования, плохо снабжаемые боеприпасами», – говорит Багдасаров.

    По его мнению, бездействие Еревана свидетельствует о том, что армянский главнокомандующий – премьер-министр Никол Пашинян допускает вариант сдачи Нагорного Карабаха.

    Не в пользу этой версии говорит то, что обороной Шуши на месте руководит сейчас экс-министр обороны Армении генерал-полковник Сейран Оганян, командир одного из четырех направлений в Шушинской операции сил НКР 1992 года.

    Багдасаров и Крутиков согласны в том, что пока о взятии Шуши азербайджанцами говорить не приходится, несмотря на сообщения о широкомасштабном применении артиллерии и авиации. Более того, по мнению Багдасарова, есть предположения, что именно на этом этапе конфликт может быть остановлен.

    «Существует версия, что конфликт прекратится и в эту зону войдут миротворческие силы. Не исключаю, что это могут быть контингенты России и Турции, как это предлагал Реджеп Тайип Эрдоган около месяца назад», – предположил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии.

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