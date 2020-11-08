Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с «освобождением его культурной столицы Шуши»

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с «освобождением его культурной столицы Шуши».

Чавушоглу написал в Twitter, что «благословенно и благоприятно освобождение древнего города Шуша, культурной столицы Азербайджана», передает РИА «Новости».

«В День государственного флага (отмечается в Азербайджане 9 ноября) славный азербайджанский флаг также будет развеваться в Шуше, чтобы больше не опускаться. Живи благополучно с трехцветным флагом, Азербайджан!», – добавил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики взяли под контроль город Шуша в Карабахе.

После Армения опровергла заявление Алиева: официальный представитель министерства обороны республики Арцрун Ованнисян сообщил, что «бои в Шуше продолжаются».

Напомним, обострение конфликта началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД писала, что Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций.